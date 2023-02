Habló el abuelo de Lucio Dupuy antes de conocer la pena: «Esperamos que sea prisión perpetua»

El abuelo de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en la ciudad pampeana de Santa Rosa en noviembre de 2021, aseguró hoy que espera que este mediodía el tribunal que llevó adelante el juicio por jurados en el que fueron declaradas culpables la madre de la víctima y su pareja, les aplique la pena de “prisión perpetua”.

“Esperemos que sea prisión perpetua como todos dicen”, afirmó esta mañana Ramón Dupuy a la prensa en la entrada del estudio del abogado de la familia.

Respecto al pedido de las defensas sobre que la pena a las ya condenadas Magdalena Espósito Valenti -madre de Lucio-, y su pareja Abigail Páez, sea como máximo a 28 años de cárcel y no perpetua, el abuelo de la víctima opinó: “Yo diría que no hay coherencia para ese pedido. Esperemos que no sea así”.

Consultado sobre si en el caso se hizo justicia, respondió: “Después del mediodía lo respondo”.

A su vez, comentó que estos “son días interminables con mucho sufrimiento y muchas ansias” por conocer finalmente la sentencia.

También dijo que le parece “una burla” que las dos imputadas no estén presentes hoy en la audiencia en la que conocerán sus penas. “Si ellas cometieron ese delito, deberían afrontar en la cara recibir la sentencia”, señaló.

Además, reiteró que ambas acusadas no deberían estar juntas en el penal, al opinar que “deberían ser separadas” como ellos pidieron desde “desde el día uno”.

Por último, volvió a cuestionar la actuación de la jueza de Familia que dispuso la tenencia de Lucio a su madre y la pareja, y que ahora enfrenta un pedido de juicio político.

“A Lucio se le podía haber salvado la vida si la jueza Ana Clara Pérez Ballester no hubiese firmado la sentencia de muerte en el expediente”, concluyó.