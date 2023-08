Habló la mujer trans detenida por el crimen del empresario descuartizado: «No entendía nada»

La mujer trans detenida por el crimen del empresario descuartizado en Ingeniero Budge recuperó la libertad esta semana. Luego de estar detenida durante 23 días por la muerte Fernando Pérez Algaba, Alma Nicole Chamorro rompió el silencio.

Este domingo recordó el momento en que la detuvieron y dio detalles de su estadía en prisión: “Yo no entendía nada”, expresó.

La mujer fue señalada por sus propios hermanos como la responsable de haber robado la maleta donde fue encontrado el cuerpo desmembrado de Algaba. La habían imputado como partícipe secundaria en el asesinato.

Tras ser detenido la semana pasada, Luis Contreras, hermano de Nicole, la desligó de cualquier responsabilidad. Él mismo aseveró que se encargó de ayudar a Maximiliano Pilepich y Nahuel Vargas a colocar los restos de la víctima en el carry-on y descartarlo.

“Yo estaba en lo de mi hermana, cociné y me fui a dormir. Quiero aclarar que yo no vivo ahí. Estoy en situación de calle. Fui de visita. En ese momento, mi hermana escuchó que golpearon la puerta de la casa de la dueña del alquiler. Entonces, me despertó y me dijo: ‘Me parece que están entrando a robar’. ‘¿Cómo?’, dije yo y enseguida salí. Y cuando salí, vi a la Policía. (Los oficiales) me aplaudieron y me pidieron que les abriera la puerta. ‘Positivo’, dijeron”, explicó Nicole sobre el momento de la detención.

Según la mujer, ese día la Policía la detuvo sin que ella supiera los motivos. “Yo no entendía nada. ‘Quiero saber por qué me van a detener’, les dije. ‘Eso te lo va a decir el fiscal’, me contestaron. Comprendí los motivos por la información y las fotos que publicaban los medios y por lo que me explicaron mis abogados”, sostuvo Chamorro en diálogo con A24.

Chamorro recordó también la carta que escribió desde el encierro, en la que denunció que “pretendían que declare sobre algo que no entendía”, así como también “sin la presencia” de sus abogados.

“Lo principal es que estoy libre y se está haciendo Justicia porque yo soy inocente. En mi vida haría eso. La gente que me conoce sabe la clase de persona que soy. Fue algo muy feo todo esto”, agregó la mujer en referencia a la excarcelación solicitada por el fiscal Marcelo Domínguez, de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, al juez de Garantías del caso, Sebastián Monelos.

Acerca de los 23 días que estuvo encerrada, primero en la Alcaidía Departamental La Plata, y luego en el penal Bonaerense de Melchor Romero explicó: “A penas entré las chicas me recibieron muy bien. Me contuvieron mucho. Aparte nos conocemos de la calle, de la vida… No me puedo quejar: me dieron ropa para bañarme, me maquillaron, me sentí cómoda y tranquila”.

Empresario descuartizado: el hermano de la mujer trans confesó su participación en el crimen

Alma Nicole quedó vinculada a la causa luego del hallazgo de parte del cuerpo de Pérez Algaba en una valija roja, donde se halló documentación de dos hombres. Uno de ellos, Luis Contreras, el hermano de la sospechosa que la acusó de haber robado esa maleta. Hoy está detenido por el crimen y confesó que ayudó a descartar el cuerpo.

Contreras fue imputado por el fiscal Domínguez por el delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en concurso real con falso testimonio”.

La principal hipótesis es que el crimen fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la hasta el predio a encontrarse con él. Una vez en el lugar, según confesó Vargas, Pilepich habría asesinado de dos disparos por la espalda a Pérez Algaba.