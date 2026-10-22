Intentó asaltar a una persona que esperaba el colectivo en Neuquén y fue condenado horas después por el hecho

Un hombre fue condenado a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional por intentar robarle a una persona que esperaba el colectivo en Neuquén, a quien amenazó con una picana eléctrica para exigirle sus pertenencias. El hecho ocurrió el miércoles 21 de octubre, cerca de las 6.50, y la resolución judicial llegó ese mismo día, en una audiencia que comenzó pasadas las 14.

La intervención de un policía provincial que circulaba por el lugar luego de salir de servicio impidió que el robo se concretara. El efectivo advirtió la situación, asistió a la víctima y demoró al acusado, identificado como Emanuel Rozas.

La amenaza en una parada de colectivo

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió en la intersección de las calles Godoy y Rafael Vázquez. La víctima aguardaba el transporte público cuando Rozas se acercó con la excusa de consultar el horario del colectivo.

Luego, el hombre exhibió una picana eléctrica y amenazó a la víctima para que le entregara la mochila, el celular y los auriculares. El robo quedó en grado de tentativa por la intervención del agente policial, que pasaba por el lugar tras finalizar su servicio.

Un acuerdo que quedó firme el mismo día

La asistente letrada de la fiscalía de Robos y Hurtos, Agustina Wouterlood, formuló los cargos contra Rozas y presentó un acuerdo de juicio abreviado alcanzado con la defensa pública. La víctima prestó conformidad con los términos del acuerdo.

La representante fiscal solicitó que se declarara al acusado responsable como autor del delito de robo agravado por el uso de arma impropia, en grado de tentativa. Además de la pena de dos años y seis meses de prisión condicional, pidió que se fijaran reglas de conducta por el mismo plazo.

El juez de garantías Luciano Hermosilla avaló el acuerdo, declaró la responsabilidad penal de Rozas e impuso la pena y las condiciones solicitadas. Entre ellas, deberá fijar domicilio, presentarse cada cuatro meses ante la Dirección de Población Judicializada, no cometer nuevos delitos y acreditar un trabajo u oficio lícito.

Las partes renunciaron a los plazos de impugnación, por lo que la condena quedó firme de manera inmediata. Así, la resolución se concretó menos de ocho horas después del intento de robo denunciado en la capital neuquina.