Niegan salidas transitorias a un condenado por homicidio de Bariloche

A pesar de la insistencia de su abogado defensor, Mauricio Báez continuará preso en cumplimiento de la pena impuesta años atrás por su responsabilidad en el homicidio de Ricardo Herrera y no podrá acceder por ahora a un régimen de salidas transitorias. El bloqueo de ese beneficio se debe a que la sentencia de 9 años de prisión que le impusieron en 2023 no está firme todavía, porque la propia defensa espera el resultado de una apelación ante la Corte Suprema.

Luego de varias semanas de audiencias, impugnaciones y hasta el reemplazo del juez actuante por subrogancia, el fallo conocido esta semana determinó que Báez deberá continuar en prisión, bajo las mismas condiciones que cumple desde 2021, sin regímenes de libertad parcial.

La decisión fue adoptada por el juez Martín Arroyo, quien explicó que el ordenamiento legal en Río Negro no prevé el acceso a la “progresividad” de la pena a aquellos presos que purgan condenas todavía en revisión, es decir que técnicamente continúan en “prisión preventiva por riesgo de fuga”, como ocurre con Báez.

Su abogado defensor, Nelson Vigueras, pidió las salidas transitorias en un primer estadío, limitadas a un día por mes y con monitoreo, que el condenado cumpliría en la casa de su madre. Dijo que mantiene en la cárcel “una conducta ejemplar”, no arrastra sanciones disciplinarias y tiene informes favorables del Consejo Correccional. Pero tanto la fiscal Betiana Cendón como el abogado que representa a la querella, Ernesto Saavedra, se opusieron.

Cendón dijo que el caso Báez ya acumula “52 audiencias”, que incluyó impugnaciones y recusaciones de todo tipo y que el condenado debe permanecer en prisión porque “hay posibilidades extremas de fuga”. Ese factor, dijo, es determinante mientras la condena no quede firme. En el homicidio por el que resultó condenado hubo otra víctima, que sufrió heridas graves y que vive a 500 metros del lugar propuesto como receptor de sus salidas transitorias, resaltó la fiscal, y sumó ese argumento al rechazo.

El querellante adhirió al planteo y dijo que no correspondían las salidas mientras no haya condena firme, Ese fue en lo fundamental el motivo invocado luego por el juez Arroyo para darle la razón a los acusadores.

En etapas previas el juez hoy de licencia Marcelo Álvarez Melinger había llegado a tomar testimonio a una de las integrantes del Consejo Correccional del penal III, que la defensa ofreció para certificar el buen concepto de Báez. Pero esa declaración también fue objeto de controversia y al final resultó estéril.

Las razones del rechazo al beneficio que esperaba el homicida

El juez Arroyo dijo en su resolución que Báez debe continuar preso, sin el beneficio de las salidas, porque en Río Negro no rige legislación alguna que contemple esa posibilidad para las penas que no están firmes. La defensa había sostenido que en su momento el condenado pudo ingresar al régimen de “ejecución anticipada voluntaria” de la pena, pero el juez señaló que le había sido concedida en forma oficiosa por el servcicio penitenciario, en una decisión que no obliga al tribunal a cargo.

Arroyo dijo que aun con la condena impuesta hace tres años hoy Báez sigue bajo prisión preventiva “por el riesgo de fuga”. Y que esas condiciones no cambiaron. Explicó que la “progresividad” y las salidas transitorias son beneficios disponibles para los “internos”, es decir para los condenados con sentencia firme. Quienes todavía esperan instancias de revisión son considerados por la ley como “encausados” y para ellos “no existe reglamentación” que habilite salidas, por más que cumplan las pautas de buena conducta.

En contra de lo sostenido por Vigueras, el juez dijo que su par y titular de la causa (Álvarez Melinger) no se había pronunciado sobre la cuestión de fondo. Luego de analizar las leyes y decretos vigentes en Río Negro y en el ámbito federal, Arroyo señaló que para el régimen de encausados en la provincia “no existe” la salida transitoria.

Agregó que si Báez obtuvo en su momento fue admitido a la “ejecución voluntaria de la pena” por decisión del Servicio Penitenciario y “sin intervención judicial”, eso no puede condicionar al tribunal para otorgar egresos que la normativa local no autoriza”.