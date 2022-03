Laffitte irá a la Corte Suprema de Justicia si el TSJ en Neuquén respalda la enmienda de Gaido

“Todavía no está el fallo del Tribunal Superior de Justicia, nosotros tenemos la expectativa de que no fallen por presiones políticas, sino ajustados a derecho”, sostuvo ayer Rodolfo Laffitte, uno de los exconvencionales de Neuquén que insiste en que la enmienda que se votó el 24 de octubre, no debió haber ocurrido porque el acto se convocó mediante una ordenanza inconstitucional.

En la ciudad de Neuquén se votaba hasta el 2021 cada dos años para renovar la mitad del Concejo Deliberante, con mandatos de 4 años. A partir del Si a la enmienda, las elecciones de concejales serán cada 4 años por la totalidad de las bancas.

Según Laffitte, los vecinos no fueron a votar informados. “Fue propaganda, no esclarecimiento. Los que estuvimos por el No, no tuvimos la posibilidad de llegar a los medios de comunicación como la municipalidad”, sostuvo.

Insistió que el dictamen del fiscal general José Geréz en contra de la inconstitucionalidad que ellos plantearon, es un “paso más” en el proceso y que no debería influir en forma directa para que los vocales del máximo tribunal de justicia de la provincia, emitan una sentencia similar.

Recordó que el grupo que plantea la inconstitucionalidad de la ordenanza (que produjo lo cambios que luego fueron votados por mayoría) reservó la queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e insistió en que “estamos preparados” para seguir ese camino si el TSJ convalida la enmienda.

“Tenemos la expectativa de que no fallen por presiones políticas, sino ajustados a derecho”, insistió.

Sostuvo que el fallo de la fiscalía general y la fiscalía de Estado fueron “dictámenes políticos”, porque abarcaron aspectos y comparaciones alejadas de los reproches legales que ellos realizaron. “No se basaron en contestar cada uno de los temas que nosotros planteamos. Es muy lamentable lo que está pasando en Neuquén”.

Recordó que se cambiaron 11 artículos de la Carta Orgánica y “son 11 enmiendas distintas, muchas de ellas las tiene que hacer una Convención Constituyente, el poder constituyente del pueblo no se pudo expresar, no pudo votar uno por uno los artículos que se modificaron”.

Finalmente insistió en que el fallo de la fiscalía general es “un dictamen” y que la expectativa está puesta en la sentencia que emita el TSJ. “Creemos que van a fallar a derecho, y si no es así, iremos a la corte, ya estamos preparados para eso”, reafirmó.