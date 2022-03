Le formularon cargos al exfuncionario de Gaido por la causa de las macetas

El juez de Garantías, Cristian Piana, le formuló cargos este viernes al exsubsecretario de Espacios Verdes de la municipalidad de Neuquén, Fabián Heuberger, como autor de negociaciones incompatibles con la función pública. Es por la causa que involucra las contrataciones realizadas por el funcionario con la Cooperativa Trabajando Juntos Ltda (Cotrajun), de la que fue socio fundador y tesorero. Otros tres miembros de la organización también fueron acusados, en calidad de partícipes necesarios.

La audiencia se realizó esta mañana en la Ciudad Judicial, luego de que el magistrado escuchara el planteo de la fiscalía y las defensas el lunes pasado.

La causa involucra contrataciones por unos 150 millones de pesos que la subsecretaría que encabezaba Heuberger autorizó con la cooperativa, de la que fue socio fundador y tesorero hasta cinco días antes de asumir en el cargo. Los contratos fueron por el mantenimiento de espacios verdes en la ciudad, para la adquisición de 20 mesas de ping pong y por la compra de 700 macetas.

Algunas fueron adjudicadas a Cotrajun por licitaciones privadas de las que participó en soledad, mientras que en otras, según la acusación de la fiscalía y la querella, se «simuló competencia» entre la cooperativa y dos empresas vinculadas también a los mismos socios: Marfa SRL y Mapala SRL.

Los involucrados en la maniobra fueron cuatro. Heuberger fue imputado en calidad de autor de negociaciones incompatibles con la función pública, mientras que como partícipes necesarios se apuntó a María de los Ángeles Salgado, pareja del exfuncionario y quien lo reemplazó como tesorera de la cooperativa; Brian Marino, presidente de Cotrajun; y Brian Miranda, secretario.

Heuberger estuvo en Espacios Verdes hasta el 16 de julio, cuando le presentó su renuncia al intendente Mariano Gaido por «motivos personales».

Salgado (en primer plano) reemplazó a su pareja, Fabián Hebuerger, como tesorera en la cooperativa. Foto: archivo Florencia Salto.

El juez tomó la propuesta de la querella

El juez Cristian Piana consideró esta mañana «más explicativa» la exposición realizada la querella que encabeza Ricardo Mendaña y que enumeró seis hechos por los cuales acusó a los involucrados, a diferencia del fiscal Pablo Vignaroli que había considerado cuatro.

Dijo que hubo «mayor claridad» en los términos planteados por la acusadora particular, aunque advirtió que no había «ningún tipo de asimetrías» con la propuesta de la fiscalía en términos del supuesto de la investigación, las personas involucradas ni los roles asignados a cada una. Eso fue porque el defensor de Brian Marino, Juan Coto, había anticipado en la audiencia anterior que la querella no tenía autonomía para acusar por encima del Ministerio Público. Pese a lo argumentado por el magistrado, el abogado insistió hoy con que impugnará la decisión ante el Tribunal de Impugnación.

La diferencia entre ambas acusaciones recae, principalmente, sobre Marino, dado que Vignaroli había propuesto involucrarlo solamente en tres hechos como al resto de los miembros de la cooperativa, mientras que el querellante Mendaña evaluó que como presidente de la coooperativa debía quedar como partícipe necesario en las seis contrataciones.

El juez dispuso un plazo de tres meses para la investigación que se contarán a partir de hoy. En ese plazo se espera que estén los resultados de una pericia contable que determinará si, además de un beneficio personal, también existió un perjuicio a la administración pública.