Piden hasta 19 años de prisión por el abuso de Silvia Cabañares

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid pidió 18 años de prisión para Raúl Horacio Vidal, alias Chino; Félix Darío García; Jairo Luciano Laurin, alias Tano, y 15 años para Oscar Alejandro Guerrero, alias Tata, los cuatro responsables del abuso sexual que sufrió Silvia Cabañares en Neuquén el 14 y 15 de mayo del 2023.

El querellante César Alfaro coincidió con el pedido de 15 años para Guerrero, pero elevó a 19 años la solicitud de condena para los otros tres coautores por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.

En el juicio de cesura realizado este martes, el defensor público de Vidal, Raúl Caferra, pidió que lo condenen a 10 años de prisión, mientras que Sebastián Perazzoli, por la defensa particular de Guerrero, García y Laurín, reclamó una pena de 8 años. Todos de cumplimiento efectivo.

El juez Marco Lúpica Cristo anunció que dará a conocer su resolución el próximo lunes 7 de manera excepcional porque tiene una licencia. Las partes prestaron acuerdo.

Declaración unánime del jurado popular

Los cuatro imputados están con prisión preventiva prorrogada a la espera de que la condena quede firme. Fueron declarados responsables por unanimidad por un jurado popular que durante más de una semana escuchó en juicio oral pero a puertas cerradas, las numerosas pruebas reunidas por la fiscalía y la querella en su contra por el abuso cometido en el barrio Confluencia.

El juicio tuvo una característica muy particular: no declaró la víctima, porque tres meses después de sufrir el abuso, el 26 de agosto del 2023, Silvia fue víctima de femicidio y su cuerpo apareció en Balsa Las Perlas, provincia de Río Negro.

Los cuatro condenados por la violación no fueron investigados por el femicidio. De hecho no hay sospechosos de ese crimen a más de un año de ocurrido, porque la fiscalía rionegrina no tiene pistas para dar con el o los presuntos autores.

El querellante Alfaro dijo que a partir del veredicto de culpabilidad se abre una ventana para seguir posibles nuevas líneas de investigación.