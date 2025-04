Rodrigo Álvarez: “El ancla cambiaria ya no sirve frente a un mundo que pide flexibilidad”

La economía global quedó sumida en un escenario de volatilidad e incertidumbre de la mano de la nueva política proteccionista del presidente Donald Trump. En ese marco, se confirmó el acuerdo con el FMI y se anticipa un cambio de esquema cambiario. El economista y consultor en finanzas Rodrigo Álvarez, dialogó con RÍO NEGRO y brindó su perspectiva de la coyuntura.

PREGUNTA: ¿Qué conclusión queda del colapso global de la última semana?

RESPUESTA: Yo creo que se ha puesto en precio un escenario de desaceleración global y de shock, que no pareciera que efectivamente vamos a tener. Pero los mercados se asustan, son volátiles y la verdad que cuando no se puede trazar una hoja ruta clara en un ecosistema que es tan conservador, eso genera un nivel de tensión máximo.

P: ¿Cómo se ubica Argentina en ese escenario?

R: Para la Argentina, extrayendo el ruido, la lógica en la que estamos insertos ha empeorado. Los términos de intercambio argentinos se van a deteriorar, los precios de los commodities van a resultar afectados, los precios de las importaciones muy probablemente terminen subiendo e históricamente cuando eso sucede, claramente es una mala noticia para la macro. A su vez en un esquema donde el gobierno tiene que empezar a trazar una hoja de ruta clara, en un contexto que ya venía siendo volátil para la Argentina en el mercado homogéneo.

P: Argentina termina procurando apertura en un mundo cada vez más proteccionista…

R: Coincido en que un esquema del tipo de cambio apreciado, semifijo, con un nivel de crawling bajo en este mundo, pareciera un sinsentido. El mundo cambió, esto es una realidad. Emergentes se están devaluando, hay shock, entonces esto se tiene que incorporar a la política económica y a mi juicio la política económica tiene que estar dotada con mayor flexibilidad ante un contexto incierto. Hay variables que tienen que actuar como amortiguadores, concretamente el tipo de cambio.

P: ¿Puede cambiar eso con el acuerdo?

R: Todavía no conocemos los detalles del acuerdo ni sabemos qué efectivamente va a anunciar el gobierno, pero la llegada del Secretario de Tesoro de los Estados Unidos para anunciar el nuevo paquete, no es trivial y ahí se abren varias opciones para la Argentina.

Obviamente creo que parte de la lógica del acuerdo y de la llegada del Secretario de Tesoro, es generar un nivel de stocks y de fortaleza en el Banco Central que permita manejar la flexibilidad con tranquilidad para los argentinos, para las empresas, para los formadores de precios local. Imagino que probablemente el acuerdo traería un cambio en la política cambiaria.

Uno o dos meses de aceleración inflacionaria no me preocupa en términos de la tendencia, más me preocuparía seguir con un esquema de ancla cambiaria cuando el mundo cambió y necesitas otro nivel de flexibilidad.

P: El programa era ajuste y desinflación, si lo que viene es una corrección cambiaria ¿Se detiene la desinflación?

R: Sí, probablemente vayamos a otro nivel de nominalidad. Independientemente de que la inflación se acelere o no, la pregunta es si la economía va a estar mejor trazada después del acuerdo o no. Si vas a tener mayor nivel de reservas, una hoja de acumulación de reservas en los próximos meses, un esquema más ordenado. Uno o dos meses de aceleración inflacionaria no me preocupa en términos de la tendencia, más me preocuparía seguir con un esquema de ancla cambiaria cuando el mundo cambió y necesitas otro nivel de flexibilidad.

P: ¿Va terminar capitulando el presidente en su decisión de no devaluar?

R: Es que es una realidad, el mundo cambió. El precio del petróleo por debajo de US$ 60, la soja cayendo, los términos de intercambio devaluando, todos los socios comerciales tuyos devaluando. Las decisiones son absolutas en un entorno. Yo creo que sería una mala lectura seguir con una política de crawling al 1% en este mundo. Salvo que el gobierno tenga la visión de que esto va a ser muy transitorio y en un mes el mundo vuelve a la situación anterior y acá no ha pasado nada, pero no estamos en ese diagnóstico.

P: ¿Es posible levantar el cepo?

R: Yo creo que no. Todos los procesos de liberalización, ordenamiento y estabilización económica, te marcan que la cuenta capital es lo último en soltar, cuando estás bien ordenadito. No es momento para hacerlo ahora. Un paso a la vez, ordenar la cuenta corriente, volver a acumular reservas, convencer a los exportadores de que te tienen que liquidar, empezar a ordenar ese frente cambiario, bajar el riesgo país. Cuando se den esas situaciones y tengamos la deuda argentina otra vez rindiendo a la par de emergentes, yo creo que ahí se puede discutir la liberalización del cepo.

