Un defensor público de Neuquén se negó a que la fiscal le convide agua: «le perdí la confianza»

El defensor público jefe de San Martín de los Andes, Amílcar Bernardo Areco, pidió que sancionen a la fiscal del caso Rocío Rivero, a la que acusó de «no respetar las convenciones probatorias», «cambiar los hechos» y «violar el principio de buena fe procesal».

Fue durante un vehemente alegato en el que argumentó a favor de la absolución del cabo Fernando Figueroa, acusado de golpear con un hierro en la cabeza a un adolescente durante un procedimiento.

Llegó a tal extremo que en un momento pidió que le alcancen un vaso con agua. La fiscal Rivero se lo ofreció, y Areco la rechazó.

-No, usted no, le perdí la confianza -dijo.

Estupefacta, la jueza Bibiana Ojeda intervino:

-Doctor, le va a dar agua…

Areco, que está en pareja con una asistente letrada de la fiscalía, siguió en el mismo tono su alegato y reiteró el pedido de sanciones. Cuando concluyó, dijo para subrayar sus palabras: «Si hay énfasis de más en esto, es porque quise darlo».

Areco, abajo a la derecha, junto a la fiscal Rivero. (Imagen de TV)

A continuación la jueza Ojeda afirmó, en el veredicto, que es la primera vez en su carrera que un defensor le pide una sanción para la fiscalía «sin estar fundada en ninguna constancia de la causa».

Le recordó además que «en los alegatos no se pueden hacer ataques personales a la parte contraria».

La jueza Ojeda afirmó que la fiscal Rivero no había tergiversado la prueba ni violado la buena fe procesal. En cambio el defensor Areco «fue poco cuidadoso en el tratamiento de la prueba».

En la cuestión de fondo, la magistrada declaró responsable al cabo Figueroa de vejaciones calificadas por la violencia ejercida, hecho ocurrido el 30 de julio del 2020 a las 2:15 a la altura de la salida de la pasarela sobre el arroyo Pocahullo, en el centro de San Martín de los Andes. Al cabo primero Ariel Mena, la fiscalía le retiró la acusación y fue absuelto.

Antes de que se cerrara el debate, Areco intentó volver sobre sus pasos: de aquel «si hay énfasis de más en esto, es porque quise darlo», cambió a «si me he excedido, mis más francas disculpas. Para mí, desde ahora en adelante esto terminó y no cambia la calidad de mis afectos».

La fiscal Rivero dijo que no tenía nada que agregar. Insólitamente Nahuel Urra, abogado del absuelto Mena, aceptó las disculpas.

Areco y Urra comparten pasado policial.