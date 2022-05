Se vienen los exámenes en el concurso judicial del año en Neuquén

El concurso para cubrir una vacante en el Tribunal de Impugnación, el más importante del año, avanzó hoy con la aceptación parcial de reclamos de concursantes por el puntaje otorgado en la etapa de antecedentes. Las consejeras hicieron correcciones mínimas, que no alteraron el orden de mérito. El jueves y viernes serán los exámenes escritos y orales, una de las etapas más importantes del proceso de selección.

Otra novedad importante que se conoció es que se abrirán dos concursos de enorme relevancia, para cubrir vacantes en la Cámara Provincial de Apelaciones del interior, con competencia en Civil, Laboral, Comercial, Minería y Familia.

En cuanto al Tribunal de Impugnación, habían pedido revisión del puntaje recibido por sus antecedentes tres concursantes: Carolina González, Carolina García y Nazareno Eulogio.

A la primera de ellas, jueza de Garantías de Zapala, le rechazaron el planteo.

A su colega García, jueza Penal de Niñez y Adolescencia, la consejera Belén de los Santos (FdT) le hizo lugar parcialmente y aplicó una corrección que mejoró en 14 centésimos su puntaje. A Eulogio, juez de Garantías de San Martín de los Andes, el consejero Marcelo Inaudi (JxC) y la consejera Encarnación Lozano (MPN) también le aceptaron la queja y su puntaje mejoró en 6 centésimos.

Orden de mérito

El orden de mérito lo sigue encabezando la jueza de Garantías de Cutral Co, Patricia Lupica Cristo, con 14,07 puntos, seguida por su colega de Neuquén capital, Mauricio Zabala con 13,83 y Carolina García con 13,68.

Después se ubican Sandra Isabel Erera, relatora de la sala penal del Tribunal Superior de Justicia (13,35); Matías Mariano Deane, Juez del Tribunal Oral Criminal 5 de La Matanza (12,89); Juan José Nazareno Eulogio (12,14) y Carolina González (9,35).

Cierran la tabla Sebastián Ezequiel Heredia, abogado particular (8,81); Andrés Marcelo Carrea, asistente letrado de la fiscalía (8,43); Lucas Mauricio Rodríguez Domski, abogado particular (6,21); Esteban Sampayo, abogado particular (3,79) y Juan Mauricio Robledo, abogado particular (1,75).

El jueves serán los exámenes escritos y el viernes los orales. El jurado académico será Francisco Pont Verges y la jurada magistrada, la integrante del Tribunal de Impugnación Liliana Beatriz Deiub.

Cámara Provincial de Apelaciones

En la sesión de hoy del Consejo se anunció la apertura de dos concursos para cubrir vacantes en la poderosa Cámara Provincial de Apelaciones del interior. El número 203 estará destinado al puesto libre en Cutral Co (el plazo de inscripción estará abierto del 12 al 29 de agosto) y el 206 al de San Martín de los Andes (aún sin cronograma definido).

Por la importancia de los cargo y la jerarquía salarial (están en la pirámide de las categorías, sólo superadas por las vocalías del Tribunal Superior), serán otros de los concursos más relevantes del año.

A esta Cámara le tocará trabajar con el nuevo Código Procesal Civil, si es que alguien se acuerda a esta altura que prometieron sancionarlo durante la actual gestión legislativa.

Fiscal del caso para Neuquén

Se conocieron también hoy los nombres de las y los inscriptos para competir por un cargo de fiscal del caso para Neuquén capital.

Se trata de Andrea Baissetto , Anabella Camporessi, Andrés Carrea, Laura C. Carrasco, Juan Pablo Encina Rivero, Juan Pablo Grippo Ferruccio, Carolina Silvana Gutiérrez, María Victoria Lorré, Pablo Medina, Juan Manuel Narváez Barraza, Vanesa Rebolledo Venencio, Esteban Sampayo y Lucrecia Sola.

Rendirán exámenes escrito y oral los días 3, 4 y 5 de agosto.