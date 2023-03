El abogado de Lucas Benvenuto salió al cruce de Jey Mammon, tras haber roto el silencio: «Fue estudiado»

El abogado de Lucas Benvenuto, el joven que acusó de abuso sexual al conductor y músico Jey Mammon, salió a responder las declaraciones que brindó el presentador televisivo hoy por Instagram. «Acá hay una sola víctima«, señaló.

«Es insólito que el acusado salga a defenderse cuando la causa se cerró y que no lo haya hecho en el momento en que se decretó la prescripción, pero más allá de eso lo que hay que decir es que acá hay una sola verdad y una sola víctima, no hay dos verdades ni dos víctimas«, aseguró Javier Moral en una primera respuesta a Mammon.

El conductor televisivo salió hoy a defenderse luego del escándalo mediático que suscitaron las acusaciones públicas de abuso sexual que formuló Benvenuto, a través de un video en el que señaló que la relación con Lucas «fue un vínculo lleno de amor, de contención, de consentimiento, nada más alejado de violación, abuso, de drogarlo, nada de eso«.

«Cuando Mammon dice que está pasando el peor momento de su vida, tengamos presente que eso es lo que le pasó a Lucas con todos los abusos que sufrió y que una cosa es ser sindicado de abusador y otra ser abusado«, aseguró Moral en charla con C5N.

«Al salir a defenderse -agregó Moral-, Mammon reconoce la relación, solo argumenta que sucedió a los 16 años y no a los 14, pero no se percata de que se sigue tratando de un menor y que por lo tanto se trató de una relación asimétrica«

«Además en esta declaración de hoy no dice nada de la supuesta extorsión de Lucas sobre él, de la que había hablado, resulta que antes había una extorsión, que no denunció penalmente, y ahora tampoco menciona«, afirmó Moral.

“Todo el mundo tiene derecho a defenderse. Pero lo cierto es que, dentro de esta coherencia, la verdad es una sola. Él dice que quería gritar, pero pasó más de una semana en salir a hablar. Y ese grito no puede acallar el llanto de Lucas. Evidentemente ese grito contenido durante una semana ha sido bastante estudiado”, aseveró más tarde en una entrevista concedida a América TV.

Dicho eso y en referencia a la posibilidad de un juicio por la verdad, el abogado expresó: “Sería realmente insólito que la defensa presente un expediente; no hay demasiada jurisprudencia sobre los juicios de lesa humanidad, pero lo cierto es que Lucas tiene sobrados elementos en su poder para demostrar que lo que dice es así. Además de que en otras tres causas se determinó que dice la verdad”.

Finalmente, habló de la posibilidad de que el mismo denunciante intente iniciar dicho proceso. “No lo hablé con Lucas, pero el resiste cualquier tipo de pericia y de juicio, porque es su verdad. Si bien por su cuestión emocional, psicológica y psiquiátrica no quisiera continuar con esta situación, si es llevado a sentarse y contar su verdad, lo va a hacer”, concluyó.

Jey Mammon rompió el silencio: qué fue lo que dijo

Jey Mammon hablo esta tarde y se refirió a la denuncia de abuso sexual en su contra. Lo hizo en sus redes sociales con un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Luego de un tibio comunicado, Mammon reconoció haber tenido una relación con el joven y pidió «saber la verdad». «Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimente nunca», señaló el conductor al inicio del video.

«Tengo la imperiosa necesidad de salir a gritar… No tengo fuerzas, no me puedo parar. No violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona», agregó el exconductor de La Peña de Morfi.