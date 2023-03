Jey Mammon rompió el silencio: «Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida»

Jey Mammon rompió el silencio esta tarde y se refirió a la denuncia de abuso sexual en su contra. Lo hizo en sus redes sociales con un video que publicó en su cuenta de Instagram.

Días atrás un joven llamado Lucas Benvenuto lo había denunciado por abuso sexual. Luego de un tibio comunicado, Mammon grabó un video en el que negó las acusaciones, reconoció haber tenido una relación con el joven y pidió «saber la verdad».

«Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimente nunca», señaló el conductor al inicio del video.

«Tengo la imperiosa necesidad de salir a gritar… No tengo fuerzas, no me puedo parar. No violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona», agregó el exconductor de La Peña de Morfi.

Jey Mammon: «Tuve un vínculo con Lucas»

Luego de reiterar que era inocente de la denuncia que el joven Lucas Benvenuto realizó contra Jey Mammon, el conductor televisivo admitió conocer a la víctima.

“Esta semana en la que yo estuve acá en mi casa, se desmenuzó un tweet de 2011 que hablaba de Lucas, y es él. Yo tuve un vínculo con Lucas, tuve una relación con Lucas. 22 de diciembre de 2011, Lucas tenía 19 años. No pongo debajo de la alfombra ese tweet ni el vínculo que tuve con él», señaló en el video difundido en redes sociales.

«En esa época Lucas tenia 19 años (…) Ibamos de la mano por la calle. Ese vinculo duró hasta sus 25 años«, amplió el presentador.

En ese sentido, Mammon detalló que su vínculo con Lucas fue «lleno de amor, contención y consentimiento».

«Entiendo que Lucas necesite sanar su historia pero no es acusándome de cosas que no son ciertas. Son cosas que yo no hice«, amplió el presentador.

«No quiero arreglo entre las partes. El daño que se me está haciendo es enorme. Necesito juicio para saber la verdad. Necesito recuperar mi vida«, cerró.

Jey Mammon rompió el silencio: el video difundido en redes