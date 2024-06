Techo Digno en Bariloche: analizan la inimputabilidad de un empresario

La causa que investiga la defraudación al Estado por el plan de viviendas Techo Digno en Bariloche sumó hoy un nuevo capítulo de dilaciones y cuarto intermedio hasta redefinir una audiencia judicial para evaluar si se avanza con un pedido de inimputabilidad del empresario de la construcción Alberto Usandizaga, propietario de la firma Alusa.

En la causa están imputados la exintendenta María Eugenia Martini, el exfuncionario municipal Alfredo Milano y el empresario Juan Castelli (Oriente Construcciones), además de Usandizaga y el caso está en la etapa previa a llegar a juicio oral después de 9 años de investigación que primero se inició en el fuero federal y luego se trasladó a la provincia de Río Negro.

El estado de salud de Usandizaga es motivo de evaluación desde hace semanas en este expediente judicial y hoy fue citada a declarar por la fiscalía la médica Mara López Wortzman, especialista en especialista en medicina clínica, geriatría y demencias, quien certificó ante el juez Marcelo Álvarez Mellinger que el empresario no estaría en condiciones de continuar con el proceso judicial debido a su diagnóstico de demencia, que hacen que por momentos se encuentre lúcido, pero no de manera permanente.

La médica expuso un detallado cuadro de situación de Usandizaga, a quien atiende desde abril del 2023, y señaló que el deterioro cognitivo que presenta el paciente se precipitó en el último tiempo. “He visto el deterioro franco y lamentable que ha tenido desde el año pasado hasta ahora (…) claramente no está en sus capacidades”, afirmó la médica ante la consulta puntual del fiscal jefe Martín Lozada respecto a la posibilidad de que el empresario continúe con el proceso judicial como uno de los imputados.

Tras la contundente declaración de la médica, el fiscal Lozada indicó que a su entender se debía suspender el proceso al empresario por su “incapacidad”, según refiere el artículo 42 del Código Procesal Penal.

El abogado defensor de Usandizaga, Carlos Aiassa, no fue claro en su petición. Primero adhirió a los términos de Lozada; luego se sumó a un argumento del defensor de otro de los imputados – Luciano Perdriel- que advirtió que Usandizaga debería ser “sobreseido” de la causa porque su situación de salud no se podrá revertir. El abogado del empresario no pudo responder con claridad cuando el fiscal instó a que determine si pedía al declaración de inimputabilidad que se definía en el artículo 34 del Codigo Penal.

Aiassa remarcó que desde hace tiempo presenta certificados médicos de Usandizaga para excusarlo de permanecer en las audiencias judiciales, que todos -excepto la última realizada diez días atrás- se realizaron vía Zoom. Pero hasta el momento nunca pidió apartarlo de la causa.

Las imprecisiones del abogado Aiassa hoy, que se excusó por estar conectado en simultáneo a una audiencia de mediación debido al retraso de una hora que se generó en esta causa por la tardanza del juez Álvarez Mellinger, quien encabezaba un juicio abreviado que se demoró más de lo previsto, motivaron que el magistrado finalmente decidiera suspender la audiencia del día para que en otro momento las partes puedan avanzar en este punto y se determine cuál es la petición formal de la defensa del constructor.

De este modo, la audiencia que comenzó por Zoom una hora más tarde de la convocatoria, con el malestar evidente del fiscal Lozada por la presencia de la médica tratante del empresario, solo se extendió 25 minutos hasta que fue suspendida nuevamente.