Tentativa de femicidio en Plottier: declaran culpable al acusado

Julián Agustín Álvarez (28) fue declarado este sábado responsable de tentativa de femicidio, abuso sexual agravado e incendio, entre otros delitos, por un jurado popular que en la mayoría de los casos se expresó por unanimidad.

Luego de seis días de audiencia, y tras una breve deliberación, las seis mujeres y los seis hombres que integraron el jurado popular dieron su veredicto sobre la serie de delitos atribuidos a Álvarez y de los que fue víctima su expareja, Magalí del Valle Peralta, de 31 años y madre de un niño de 7.

El jurado votó de la siguiente manera:

• Por el incendio de la vivienda que ocupaba Magalí: culpable por unanimidad.

• Amenazas simples a la madre y a un hermano de la mujer: culpable por 10 votos contra 2.

• Amenazas coactivas contra Magalí: no culpable.

• Abuso sexual con acceso carnal: culpable por unanimidad.

• Tentativa de homicidio doblemente agravada por haber sido cometida contra una mujer con la que tuvo una relación de pareja y mediando violencia de género (femicidio): culpable por unanimidad.

• Desobediencia a la autoridad, por haber roto la tobillera electrónica que tenía colocada: culpable por unanimidad.

¿A cuántos años pueden condenarlo?

Julián Álvarez fue declarado culpable de cinco de los seis delitos que le imputaron. (Florencia Salto)

En una próxima audiencia ante el juez técnico Gustavo Ravizzoli se debatirá el monto de la pena que deberá cumplir el condenado. Podría superar los 40 años de prisión.

En la mañana de este sábado tuvieron lugar los alegatos. El fiscal jefe de Homicidios, Juan Agustín García, quien estuvo acompañado por la fiscal del caso de Violencia de Género, Carolina Mauri, detalló ante el jurado popular todas las pruebas reunidas en contra de Álvarez.

Comenzó por el incendio, ocurrido en los primeros minutos del 7 de enero del 2021. Un matrimonio que en la audiencia del viernes había afirmado que Álvarez estuvo toda la noche con ellos fue arrestado e imputado por falso testimonio, tal como adelantó Río Negro.

Tentativa de femicidio y abuso

En cuanto a la tentativa de femicidio y el abuso sexual, ocurrieron a partir del viernes 9 de septiembre del 2021. El imputado llevó a la víctima a su casa en Plottier, ella se subió a un techo para escapar de sus golpes, él la persiguió y la tiró desde 3 metros de altura.

La caída le provocó triple fractura de pelvis, que según los médicos es una de las lesiones más dolorosas. Pese a los gritos de la víctima que pedía ayuda, la abusó sexualmente. Recién el domingo 11 la llevaron al hospital de Plottier, donde ella pudo contar lo que le había pasado.

Álvarez y sus defensores Maximiliano Gómez y Elio García negaron todos los hechos. Sólo admitieron que el imputado la tiró del techo, pero «sin intención de matar». Su estrategia de defensa careció por completo de perspectiva de género; de manera directa y a través de testigos trataron de desacreditar a la víctima.

Un detalle estremecedor

El relato de Magalí ante el jurado popular, el miércoles pasado, fue demoledor. Detalló todos los episodios de violencia que sufrió a manos de Álvarez, y en particular describió paso a paso la noche en que intentó matarla.

Hay un detalle que estremece. Relató que «después de abusarme se acostó a mi lado en la cama, me acarició el pelo y me dijo que para demostrarme que era bueno, iba a esperar a que yo me durmiera y recién ahí me iba a cortar el cuello para matarme».

La fiscalía reveló que hace 16 años, un hermano mayor de Álvarez le cortó el cuello a su pareja porque ella intentó romper la relación, y luego se suicidó. La víctima fue atendida a tiempo y sobrevivió.