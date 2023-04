Tres años de prisión: robó un auto en Bariloche, llevó a pasear a su amigo, pero chocó y el joven murió

«Quiero pedir disculpas por el accidente que tuve. Espero que pueda servir de algo que vaya preso. No fue mi intención«, atinó a decir Ezequiel González Santos en la audiencia judicial que encabezó el juez Marcelo Álvarez Melinger.

El joven fue condenado por homicidio culposo agravado por conducción imprudente a 3 años de prisión efectiva y 6 años de inhabilitación para conducir, tras un acuerdo entre la Fiscalía, la querella y la defensa.

El 13 de diciembre pasado, Gonzalez Santos robó un vehículo Citroen C4 de un garage en la calle Mitre al 700. Ofreció llevar a pasear a varios conocidos y en el momento en que circulaba con Leonel Fassi por avenida Pioneros al 6.600, perdió el control del auto y chocó contra un transformador.

Fassi, de 22 años, sufrió un traumatismo de cráneo grave y permaneció internado, con asistencia respiratoria, en el hospital Ramón Carrillo hasta que murió el 9 de enero.

«No se trata del tiempo que te den, Ezequiel. Tenés que ser consciente que fue una vida la que se perdió. Nadie me va a devolver a Leo y no me hace sentir bien que vos vayas preso”, respondió Alejandra, la madre de Fassi, en la audiencia.

«Vengo de una generación -agregó la mujer- donde la palabra vale y nuestros actos son responsabilidad nuestra. No podemos ir por la vida haciendo lo que queremos y que no pase nada”.

El fiscal Gerardo Miranda citó la declaración de un amigo de González Santos. «Un amigo suyo dijo que entró borracho a un bar de la calle Juramento y les dijo que había comprado un auto, que ya lo había terminado de pagar. No le creyeron y pensaron que era de su padre. Pero accedieron a dar varias vueltas. Luego de devolverlos en el bar, se sube Fassi. Una de las chicas le advirtió que no se subiera, que Gonzalez Santos estaba muy loco», relató.

El accidente se produjo a las 4 de la mañana. González Santos circulaba a una velocidad entre 85 y 90 kilómetros por hora (cuando el máximo es de 60), con 0,47 gramos de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, cuando perdió el control y chocó contra el poste de un transformador.

El fiscal consideró que su accionar fue «imprudente y antirreglamentario. Al solicitar una pena de prisión efectiva argumentó que «conducía en estado de ebriedad, con exceso de velocidad, no tenía licencia, sustrajo el vehículo y condujo de manera temeraria ya que casi volcó en tres oportunidades y puso en riesgo personas a bordo».

Como atenuantes se tomó en cuenta que el joven no tiene antecedentes penales (pese a que cursa un proceso por tentativa de robo en un supermercado).

«Leo tiene un nene de 3 años. Yo te perdono por lo que pasó -dijo Alejandra Fassi dirigiéndose a González Santos al término de la audiencia-, pero quiero que la pena sea efectiva».