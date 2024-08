Vivo | Aguada San Roque: «Existieron irregularidades, pero no son para una causa penal»

En la segunda jornada de alegatos en el juicio por la explosión que causó tres muertes en la escuela de Aguada San Roque, hoy se escucha a las y los abogados defensores de los imputados Roberto Deza, Sergio Percat, Héctor Villanueva y Diego Bulgheroni. Es en Cutral Co.

Iván Chellia es el defensor de Héctor Villanueva, el dueño de Arte Construcciones. Admitió que «existieron irregularidades» en la ejecución de la obra de ampliación de la escuela de Aguada San Roque, encargada a la empresa, «pero no incidieron en la explosión».

«No quiere decir que la empresa esté exenta de responsabilidad, pero se debe canalizar por resortes administrativos, civiles, laborales. No por una causa penal», afirmó.

Respecto de Villanueva, dijo que «es un administrador, no es un responsable técnico, no se le exige que tenga conocimiento técnico de ninguna clase» vinculado con la obra.

Y en cuanto a la subcontratación de Eduardo Afione, admitió que «es un acto meramente irregular, pero no prohibido». Sugestivamente, cuando habló de «la cuadrilla de Afione» no incluyó al gasista Nicolás Francés. La viuda está en juicio para cobrar un seguro y nadie se hace cargo de ser el empleador de la víctima.

Agresivo alegato contra el gasista que murió en la explosión

Hay cierto consenso en que el inspector de obra Percat es uno de los más comprometidos. Quizá por eso su defensor, Gonzalo Rodríguez, pronunció un alegato sumamente agresivo contra el gasista Nicolás Francés, una de las tres víctimas fatales.

Para seguir con la estrategia común de la defensa, lo culpó por la explosión. No hay consenso entre los numerosos peritos sobre la causa de la deflagración, pero Rodríguez aseveró que cualquier hipótesis que se tome, todas confluyen en el gasista fallecido.

Fue más lejos, y lo acusó de estar ebrio ese 29 de junio del 2021, algo que nadie se había atrevido hasta ahora porque no hay pruebas que lo indiquen.

Un bioquímico detectó 0,30 gramos de alcohol en sangre, pero dijo que no se podía determinar cuándo había sido la ingesta. Su esposa Marcela Altube no lo vio beber el día anterior, ningún testigo lo vio consumir ese día, pero Rodríguez dio por hecho que tomó alcohol en el almuerzo previo a la explosión.

«En Neuquén no podría estar conduciendo un vehículo (con esa cantidad de alcohol en sangre) y estaba realizando una instalación de gas», afirmó.

«En los papeles, Francés era una persona idónea, pero en los hechos ese día no se vio presente su idoneidad», agregó. «El gasista no incrementó el riesgo, sino que lo creó». «Esto no es cortar el hilo por lo más fino, es cortarlo por donde corresponde normativamente», fueron otras de sus frases.

Percat está acusado de estrago culposo agravado, administración fraudulenta, falsificación ideológica de instrumento público.

Los otros defensores son Martín Segovia, Iván Chellia y Melina Pozzer.

Luego de los alegatos, el tribunal informará la fecha del veredicto. Podría ser hoy mismo, o como máximo el lunes que viene.

En la audiencia de ayer lunes, el fiscal jefe Gastón Liotard y los querellantes Emanuel Roa Moreno y Federico Egea pidieron la declaración de responsabilidad de todos los imputados. Además de los cuatro citados, son Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla, funcionarios de Obras Públicas asistidos por Juan Coto, quien pidió su absolución.