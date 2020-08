Kami Kama: los beneficios de escuchar de todo

P: ¿Cuándo empezaste a tocar música?

R: A los 13 años intenté con la guitarra, pero no duré mucho y dejé por completo la idea de aprender algún instrumento hasta los 17 que empecé a tocar el teclado

P: ¿Cómo conectaste con tantos géneros musicales?

R: Siempre fui bastante abierto con los estilos musicales, si bien estudié más que nada música clásica, tomaba clases particulares de piano popular. Siempre escuché música muy variada y así también lo fueron las bandas por las que pasé, grabé y toqué bastante tiempo con Elessar, Los Pi Orquesta, toqué en la Orquesta Típica de Roca “Aníbal Troilo” y tuve dos power trío en los que hacíamos fusión.



En 2016 después de egresar de la ESMN me fui a vivir a Córdoba, pero no funciono nada. Me volví a Neuquén y mediados de 2017 empecé a probar con este proyecto, pero más como un chiste. No me veía siendo cantante y estar al frente en el escenario, le empecé a mostrar los tracks a algunos amigos y no tuve malas devoluciones así que seguí jugando en casa, a la par que continuaba con otros proyectos musicales. A mediados de 2018 me aburrí de estar en Neuquén ya había intentado mudarme de ciudad y no había funcionado, así que pensé bueno pruebo una vez más.

P: ¿Cuáles son tus influencias musicales?

R: Uff! es larga la lista, en casa sonaba mucha música gitana por parte de mi vieja. Mi primer acercamiento a la escucha activa de música fue más que nada con mi primo escuchábamos mucho new metal, algo de rock nacional y los Red Hot Chilli Pepers. Siempre fui súper receptivo a cualquier música que me dijeran que tenía que escuchar. Había un compilado que tenía desde los Nocturnos de Chopin hasta Supermerk2, cumbia villera.

P: ¿Cómo es tocar solo?

R: Es fuerte, demanda más energía de la que tenía que poner cuando tocaba con bandas, si bien un show siempre es una puesta en escena, tener que ser el único integrante a veces es bastante cuesta arriba. Sobre todo, cuando hay que motivar al público y no tenés a alguien más al lado tuyo.

P: ¿Cuál fue la inspiración para grabar tu disco “Sur”?

R: Cuando llegué a CABA mi primer trabajo fue en Pedidos Ya, si bien siempre fui docente acá me costó conseguir mi trabajo actual. Empecé con eso en primavera, con el calor de la ciudad siempre me daban ganas de tener al Limay cerca. Todas las mañanas mientras pedaleaba se me ocurrían letras, y tenía bastante tiempo para pensar, de eso habla el tercer tema del disco. Otra cosa que hacía era cargar las pistas que armaba en casa loopeadas para que duren mucho tiempo y mientras recorría la ciudad se me ocurrían letras, otras veces bases musicales, las anotaba o grababa un audio de voz.

P: ¿Qué paisajes sonoros contiene?

R: Algo que predomina son los ambientes oscuros, cuando empecé a hacer girar este proyecto me gusto el concepto de Cumbia Doom, por el ambiente oscuro y trance que busco generar. Si bien el disco es bastante variado las bases graves y el contenido psicodélico está siempre presente.