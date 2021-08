La CGT rechaza la idea de la UIA de no pagar salarios a quienes no quieran vacunarse

La CGT rechazó idea de Funes de Rioja para no pagar salarios a quienes no se vacunen.

La CGT rechazó las expresiones del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, quien consideró la posibilidad de que las empresas no abonen los salarios a los trabajadores que no se vacunen contra el coronavirus, y aseguró que imponer sanciones de ese tipo "no es el camino adecuado".

La central obrera se expresó a través de un comunicado firmado por su secretario de Prensa y Comunicación, Jorge Sola, quien sostuvo que "castigar en un derecho laboral a quienes debería solicitarse un compromiso colectivo o social respecto del plan de vacunación contra el coronavirus no es para nada el camino adecuado".

Sola, además secretario Gremial del Sindicato del Seguro, rechazó las afirmaciones de Funes de Rioja, quien en una rueda de prensa realizada tras la reunión de Junta Directiva de la UIA, opinó sobre la situación de aquellos trabajadores que no deseen vacunarse y expresó que "en esos casos cesa la dispensa y también la remuneración".

"Sancionar desde la relación laboral es ilegal y no coincide con la senda del convencimiento que hay que seguir para lograr la vacunación. A través del ejercicio abusivo de la relación del empleador con el trabajador no se logrará convencerlo, sino mediante el sentido común, el razonamiento y la opinión científica", enfatizó la CGT.

Sola se pronunció en representación de la central obrera por la necesidad de realizar "los mayores esfuerzos para lograr una vacunación masiva de los trabajadores" y rechazó" cualquier tipo de sanción que pueda imponerse sobre la relación laboral".

Funes De Rioja había planteado, a partir del avance de la inmunización, que las empresas podrán considerar la eliminación de la dispensa a los trabajadores que decidan no inocularse y, ante la imposibilidad de incorporarlos al ámbito laboral, de no pagarles.

"Aquel que está con primera dosis ya puede ser convocado, pero se genera el problema con los que no quieren vacunarse. En ese caso nadie puede obligarlos, pero nadie puede obligar a insertarlos en un medio laboral con riesgo para otros trabajadores y sus familias. En esos casos, debe cesar la dispensa y la remuneración", afirmó el dirigente de la UIA.