La CGT Zona Andina prepara una nueva ordenanza de mano de obra local

La prolongación de la crisis económica y laboral provocada por la pandemia de Covid ya torna “insuficientes” todos los programas de ayuda destinados a conservar el empleo, según la evaluación de la CGT Zona Andina, que trabaja en una nueva ordenanza para favorecer a la mano de obra local.

La idea es lograr un texto superador, que no se apoye sólo en un régimen de estímulos o sanciones fiscales a los empleadores, sino que busque un acuerdo “desde la política y el consenso” con el empresariado y el gobierno de turno. Estiman también que el foco deberá estar puesto en el sector más golpeado por el desempleo, que son los jóvenes de 18 a 25 años.

El secretario general de la CGT Zona Andina, Luis Cionfrini, dijo que al comienzo de la cuarentena hubo algún intento de trabajo acordado entre esa central de trabajadores y el gobierno provincial, pero luego no avanzó. Se quejó de que la provincia y el municipio crearon sus comités de gestión de la emergencia pero no convocan a los sindicatos.

“Esta crisis está pegando muy mal y los gremios tiene escaso margen. Muchos quedaron más que nada abocados a la contención de los compañeros”, aseguró el dirigente.

Dijo que entre los sectores más golpeados está el gastronómico, “junto a los taxistas, los muchachos del casino, la construcción; aunque es para todos lo mismo”.

Señaló que el ATP y el IFE son programas que han ayudado “pero tienen su límite”. Cionfrini dijo no contar con una estimación del desempleo porque “faltan mediciones en Bariloche. No de ahora con la pandemia, en realidad no hubo nunca”.

Consideró que una de los ejes importantes para trabajar a futuro, una vez que la economía empiece a moverse otra vez, es asegurar la prioridad para el empleo local, “porque si no, en turismo y en construcción especialmente, el empleador se va a inclinar por la gente de afuera, porque hay menos condiciones y caen más frecuentemente en situaciones de explotación”.

Cionfrini admitió que se trata de un tema muy trillado en la legislación y que en Bariloche existen “tres ordenanzas aprobadas desde 2010 hasta hoy”, una promovida por la exconcejal Silvana Camelli, otra de la actual gobernadora Arabela Carreras (cuando pasó por el Concejo) y la tercera impulsada por Juntos en la gestión anterior. “Pero ninguna dio resultado, porque otorga beneficios al empresario que toma trabajadores locales, pero no hay controles efectivos”, observó el sindicalista.

Dijo que trabajan en un nuevo texto con el que buscarán corregir esas falencias. Dijo que para lograr un régimen más efectivo hay que involucrar a la secretaría de Trabajo y abordar la prioridad de la mano de obra local “con un criterio político”.

Capacitación

La CGT de la Zona Andina también comenzó a desarrollar en estos meses junto a la CGT Zona Atlántica un programa de capacitación por zoom para dirigentes jóvenes, que ya va por el octavo encuentro. Cionfrini dijo que “es una experiencia muy valiosa”, que la edad promedio de los cursantes no supera los 30 años y la mayoría son mujeres.

Las clases están a cargo de formadores, politólogos, historiadores y dirigentes gremiales del ámbito nacional. Señaló que la iniciativa está encuadrada entre las actividades de la Escuela de Formación Político Sindical Ramón Carrillo.