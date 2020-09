La Corte Suprema confirmó las condenas por la Tragedia de Once

La Corte Suprema de Justicia confirmó este jueves las condenas contra los acusados por la tragedia ferroviaria de Once, tras rechazar las apelaciones de quienes recibieron penas en el juicio oral. De esta manera, no hay posibilidad de una nueva revisión.

Así, quedaron ratificadas las condenas del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi a cinco años y medio de prisión, del maquinista del tren Marcos Antonio Córdoba a tres años y tres meses y de otros 16 acusados.

Por su parte, queda pendiente por resolver la situación de Ricardo Jaime, otro de los ex secretarios de la cartera.

Mientras que la resolución no alcanzó al ex ministro Julio De Vido, a cargo entonces del área de Planificación Federal. El ex funcionario se encuentra también condenado, pero su expediente no llegó hasta el máximo tribunal para que resuelva.

El fallo fue firmado en las últimas horas por los jueces Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti. Definieron aplicar el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite rechazar una apelación "por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia".

El accidente ferroviario de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012, cuando un tren de la línea Sarmiento chocó contra uno de los andenes de la estación. Consecuencia de ello, murieron 52 personas y 789 resultaron heridas.

La gravedad del hecho generó conmoción en la sociedad y movilizó a familiares y amigos de las víctimas, quienes impulsaron la investigación y el avance de la causa en el transcurso del tiempo.