La escuela de la isla Victoria sigue cerrada

A solo un mes de que termine el año, la escuela 303 “Aurelio Pargade” de la Isla Victoria, en el lago Nahuel Huapi, no volvió a abrir sus puertas, como estaba estipulado con un nuevo proyecto pedagógico que proyecto el ministerio de Educación de la provincia.



“La escuela 303 será un espacio educativo”, escribió la ministra de Educación de Neuquén, Cristina Storioni, en el pizarrón de la escuela de la isla, allá por el mes de abril.



De esta forma, reafirmó que la escuela no permanecería cerrada mucho tiempo más, aseguró que la escuela tendría un proyecto educativo propio “y en permanente posibilidad de reconstrucción”.



La visita de la funcionaria provincial se dio luego del reclamo de un grupo de padres por el cierre de la escuela albergue y la necesidad de reubicar a los niños a último momento en otros establecimientos.



El dato 10 días de pernocte en el colegio y cinco días pasarían los chicos en su casa, fue el proyecto educativo inicial.

“Tomamos conocimiento de la situación en una reunión que tuvimos en febrero”, cuestionó una de las madres de los alumnos en ese momento.

La nueva propuesta para la escuela se conoció meses después. El colegio de Isla Victoria reabriría sus puertas para recibir contingentes escolares de los 21 colegios de Villa La Angostura, con una mirada focalizada en el medio ambiente.



La diferencia es que ya no funcionaría con un régimen de albergue permanente, sino con 10 días de pernocte de los chicos en el colegio y 5 días en sus casas. El proyecto podría ampliarse luego a otros colegios de la región cordillerana.



El primer paso se concretó rápidamente con la firma del aval para que la escuela 303 cambie de ciclo, al período septiembre-mayo. “Eso ya es un hecho pero la norma todavía no está firmada por el cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación. En la última reunión, no se hicieron observaciones pero lo cierto es que aun no está firmado y el cruce lacustre no es un tema menor”, señaló Juan Marcos Vázquez, director del Centro Educativo Nayahue que depende del ministerio de Educación de la provincia de Neuquén.



La planta funcional de la escuela no se modificaría aun con el nuevo proyecto. De modo que se mantendrá el cargo del director, una docente celadora, una docente a cargo del dictado de clases, una maestra especial para el área de plástica y un cargo de auxiliar.