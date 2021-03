La historia de Vilma, la cabra viral de Neuquén que es furor en Tik Tok

Vilma, una cabra neuquina y sus peleas con Vaca, un perro con quien convive en una casa de la ciudad de Neuquén, se han vuelto tendencia en las últimas horas. Uno de sus últimos videos en Tik Tok ya ha tenido más de 4 millones de reproducciones. Sus dueñas están sorprendidas por la viralización de las imágenes y la popularización del animal, que fue un regalo que recibieron por Navidad.

“Vilma fue un regalo de Navidad de mi papá para Xiomara. La fueron a buscar a una chacra de Cinco Saltos, que en realidad estaba para comer. Eran todas blancas y Vilma era la única negrita”, contó Camila Nacif, una de las dueñas de la cabra.

Xiomara, hermana de Camila contó el momento en que conoció al animal que ya ha robado miles de sonrisas en Internet. “Fue una felicidad extrema cuando la llevábamos a casa. Incluso cuando llegué a buscarla estaban carneando. Mi papá le dijo que era para adoptarla. La iban a carnear. Tiene siete meses ahora", relató.

Camila indicó que creó la cuenta de TIk Tok para compartir las locuras cotidianas de Vilma. Lo propio hizo Xiomara desde Twitter. Sin embargo, ambas hermanas confiesan que están sorprendidas por la viralización que alcanzaron las imágenes.

"Fue una locura. Algunos me pedían que los videos los subamos a Twitter, que Vaca y Vilma les alegraban la vida", señaló Xiomara.

Camila también señaló lo mismo. “ Eso fue lo que más nos impactó. Nos escriben diciendo que habían tenido por ahí un mal día, pero que el video les alegraba el día”, resaltó.

La cuenta ya superó los 137 mil seguidores y uno de los videos más populares ya tiene 4,3 millones de reproducciones. Además son replicados por miles de usuarios en Twitter, Facebook e Instagram.

Las hermanas contaron que no está hoy en sus planes monetizar las cuentas a raíz del éxito alcanzado. “Lo hacemos más por diversión y por el afecto que le tenemos a Vilma, Además nos alegra que les haga bien a la gente según los mensajes positivos que nos llegan. Algunos pocos escriben mal pensando que esta encerrada pero vamos a hacer ya un video mostrando que no está encerrada. Está en un patio grande con mucho verde y está bien cuidada”, describió Camila.

Los vídeos más reproducidos son los que muestran juntos a Vaca y a Vilma. Incluso en uno se puede ver como la cabra después de pelear con el perro, se sube a una mesa y en un momento dado le cierra la puerta en la cara a Vaca. "No se llevan bien, pero no pelean fuerte. No ocurre más de lo que se muestra en los videos", expresó Camila.

Sus dueñas contaron una intimidad. Vilma "cuando se porta mal" es la misma Vaca la que la delata con sus dueñas. “Avisa si come alguna planta de la huerta o si tira su agua”, comentaron.

Nombre por confusión

El nombre de Vilma se originó a raíz de un personaje de Los Simpson, pero hubo una confusión.

"Íbamos en el auto y pensaba que nombre le pongo. Y dije le voy a poner como el personaje de los Simpsons (Selma), que yo pensé que se llamaba Vilma. Y cuando me junte con unos amigos me dic cuenta que ese personaje se llamaba en realidad Selma. Y ya no lo quisimos cambiar”, reveló Xiomara.