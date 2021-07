La inversión pública, vital para afianzar el desarrollo de Choele Choel

¿Qué ciudad emerge en este tiempo de pandemia? ¿Una más parecida a la vieja normalidad o una de cara al futuro, centrando todo el enfoque y la planificación en el ciudadano? ¿Una ciudad de ciudadanos?

Este aniversario 142 de la fundación de Choele Choel fue la excusa para hablar con el intendente local, Diego Jesús Ramello, quien se muestra desafiante de cara a lo que viene y que hay que hacer, en sintonía con las necesidades de los vecinos.

- Este es un momento importante del año que nos obliga a conmemorar, a recordar juntos, a salirnos del “día a día” y considerar el presente y la gestión desde su perspectiva histórica, como parte de un proceso con un origen y un sentido, basado en la idea de progreso, de prosperidad, que actualmente toma la forma de la incorporación de derechos y de acceso igualitario y equitativo a bienes y servicios vinculados al mejoramiento de la calidad de vida.

A la izq. sup, área que será parte del gran paseo costero que ya comenzó su ejecución en los primeros trayectos.

“¿Qué extraña fascinación podía provocar lo inhóspito si no involucrara la posibilidad de progreso?”: tomo prestada la frase del libro sobre los 100 años del diario “Río Negro” para conceptualizar este ahora.

Es el encuentro y la fiesta de la diversidad de seres humanos que nos llamamos choelenses en torno a los ideales y valores de los primeros pobladores, en torno a una historia y una identidad, plasmada, a modo de ejemplo, en la complejidad de nuestro nombre, Choele Choel, que es quizás el toponímico más ancestral en uso de toda la región patagónica y cuyo significado aún no logramos descifrar.

- ¿Cómo se plantea el progreso en este contexto de pandemia y de crisis económica?

- En primer lugar -sin dudas- con inversión pública. En este momento se necesita el liderazgo, la creatividad, el compromiso y el esfuerzo de todos los que estamos ejerciendo la función pública. Dejando de lado los egoísmos. Tenemos que ser empáticos y entender el momento histórico que estamos atravesando.

El intendente (centro) con dos vecinos en un acto oficial.

No podemos pedirle esfuerzos o inversiones al sector privado si no damos señales claras desde los gobiernos, sea municipal, provincial o nacional en relación al porvenir. Específicamente en relación a Choele Choel, si se repasa la historia, se ve la alternancia de períodos de marcado progreso, signados de grandes expectativas, con otros de estancamiento, donde el pueblo sobrevivió a duras penas por su privilegiada ubicación geográfica. El motor que impulsó el desarrollo aparece siempre ligado a la inversión pública. Me refiero a la fundación, a la llegada del ferrocarril en 1898; a la capitalidad en 1899, con la consecuente instalación de oficinas públicas; al sistema de riego, que en el Valle Medio, por indefinición oficial en relación al destino productivo de la isla, recién queda concluido en 1953...

Me refiero a la construcción del puente carretero que nos identifica, junto con su hermano de Pomona y la red vial de interconexión, todo esto inaugurado en el ´49; a la construcción del Hospital, en fin... Llegamos al presente con la inercia del impulso que dieron estas obras, atribuibles a visionarios de la talla del ingeniero Cipolletti, de los gobernadores Tello y Pagano, muchas veces contra la posición de la élite dominante, constituyen excepciones a una regla general de postergación del Valle Medio frente a otras regiones de la provincia. Esto es muy claro en la historia y en la actualidad.

Creo que esta gestión con su ideario profundo que se inscribe en esta tradición rionegrina que menciono, que impulsa los grandes proyectos como la conexión ferroviaria Choele Choel-San Antonio Oeste, también debe adoptar definiciones en relación a temas pendientes como la 5ta circunscripción judicial, y resolver la instalación de sedes administrativas del Registro de Propiedad, del Registro de Personas Jurídicas, de la Dirección de Tierras.

- ¿Cómo se recupera a una ciudad en este sentido?

- Punto uno: en el trabajo diario, a través de la recuperación económica, administrativa, financiera del municipio; a través de la recuperación y optimización de su capacidad operativa; incrementando la oferta de bienes y servicios públicos -me refiero al ordenamiento y mejoramiento urbano-. Al mantenimiento y ordenamiento vial, a la limpieza de la ciudad, a la recolección de residuos, al mantenimiento e incorporación de espacios verdes... esto lo ven los vecinos día a día.

Punto dos: relevando las necesidades de infraestructura y gestionando con Nación y Provincia las inversiones correspondientes. Actualmente estamos ejecutando obras de recambio de 851 luminarias tecnología LED; obras para la construcción de 10.000 m lineales de cordón cuneta en Barrio Las Bardas; proyectos de infraestructura eléctrica en Barrio La Anónima Norte por 23 millones de pesos y tenemos pendiente de aprobación otro por 30 millones para Barrio Las Bardas; proyectos ante ENHOSA de extensión de infraestructura de agua y cloacas por $28 millones. También se está realizando el proyecto de Plan Director del Sistema de Agua Potable para Choele Choel con financiamiento del CFI.

Anfiteatro natural de uno los sitios que tendrá el gran paseo costero.

Punto tres: buscando el desarrollo sostenible, con inclusión y equidad, garantizando la asistencia social y el acceso de la población más vulnerable a los bienes indispensables, básicos y esenciales.

Incluyo acá las iniciativas de “Suelo urbano” impulsada por la gobernadora, con quien vamos avanzando en conjunto, cuantificando y calificando la demanda habitacional y de terrenos con servicios y definiendo a incorporación de inmuebles para proyectar los loteos que cubran la demanda de terrenos sociales de los próximos años. Generando iniciativas en este mismo sentido en el ámbito municipal, actualmente en el marco de nuestro programa “Tierra propia”, 120 familias choelenses ya suscribieron sus contratos para la adquisición de lotes urbanizables.

- ¿Y en materia de salud?

- En este aspecto, junto con los legisladores Mónica Silva, José María Apud y Fabio Sosa estamos impulsando la sala de terapia intensiva, por supuesto la gobernadora está al tanto, y personalmente involucrada en el tema, proyectando mejoras inmediatas al sistema de salud de Valle Medio que seguramente detallará en su discurso.

- De ahora en más, ¿qué?

- Con financiamiento de provincia estamos ejecutando un tramo del “paseo costero”, proyectado y definido para alcanzar, con paseos, con accesibilidad, con equipamiento urbano, a todo el área de ribera. Recuerdo que Vapnarsky, en ese libro fundamental “Pueblos del Norte de la Patagonia”, decía algo así como que el privilegio de Choele Choel, que comparte con Viedma, es estar situado sobre la propia ribera del Río Negro, en un lugar cuya belleza no había sido aún aprovechada con parques, balnearios y avenidas. Con esta obra y con el parque sostenible que estamos proyectando generaremos espacios públicos de altísima calidad, respetando todos los estándares biológico-ambientales. Estos proyectos marcan un hito importante, con impacto inmediato en la calidad de vida de los choelenses. Asimismo se generan atractivos que impulsarán el turismo de cercanía.

Llevamos a cabo la comercialización de la primera etapa del parque industrial, con 17 adjudicaciones. Esto significa la radicación en ese enclave, en un plazo máximo de 1 año, de 17 empresas, que redundará en más trabajo para los choelenses.

A este logro le sumamos la instalación en ese sector de la Dirección de Control Vehicular de la Policía de la Provincia, de oficinas de la Dirección de Seguridad Ciudadana del municipio, la construcción de los hangares del SPLIF y la realización de inversiones proyectadas en el marco del Plan Director de Agua Potable para la localidad. Esto nos permite analizandor, pensando en la gran disponibilidad de tierras de bajo costo, la generación de reservas fiscales para asentamiento urbano previendo toda la expansión futura de la localidad.

Finalmente estamos iniciando charlas y gestiones con las autoridades de la Universidad de Río Negro para la incorporación de una segunda carrera universitaria.

Claramente es el momento, el potencial de desarrollo es enorme, está en nosotros poder transmitir nuestro entusiasmo y lograr los apoyos imprescindibles para alcanzar la prosperidad y el bienestar como comunidad.