Historia local en Centenario y Vista Alegre: los vecinos apuestan para que salga de los cajones

¿Por qué invertir en la historia local, habiendo tantas otras necesidades urgentes en una ciudad?, se pregunta Ingrid Rainao en medio de la entrevista. Y sola se responde: “porque la historia que no se conoce, se repite”. Así de trascendente se vuelve cuidar las raíces de un pueblo, mucho más profundo que formar una simple agrupación civil, sin fines de lucro.

Con esa idea rondando en cada reunión, cada charla con primeros pobladores, cada foto recuperada, cada objeto exhibido, la Comisión Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Centenario y Vista Alegre lleva casi 21 años buscando construir identidad.

A pesar de ser la segunda más poblada de la provincia, a la sombra de la gran capital de la Confluencia, Centenario sufre quizás sin darse cuenta la falta del Museo municipal, que supo funcionar en el primer edificio de adobe remozado donde arrancó la Escuela N° 109, allá por 1934. El riesgo edilicio obligó a cerrar sus puertas.

Y como si ese vacío a la historia ya no fuera dañino, un nuevo inmueble destinado al Patrimonio, inaugurado en 2019 cerca de la Ruta 7, quedó sin habitar por culpa de una deuda y la falta de responsabilidad de las autoridades de turno. Las restricciones de la pandemia, en el medio, generaron el contexto necesario para que quedara abandonado y lo peor, fuera saqueado y vandalizado. Manos anónimas, pero que también pertenecen a vecinos de la localidad.

Marcela Rozza e Ingrid Rainao, de la Comisión de Patrimonio que, entre otros objetivos, busca restaurar el edificio inaugurado en 2019. Foto: Oscar Livera

***

Amanda Millabil Tanúz, Socia Fundadora de la Comisión de Patrimonio, actual vocal.

***

Conocer esto ayuda a entender la alegría de los integrantes de la Comisión cuando se les confirmó la autorización para volver a tomar posesión de esas instalaciones, dato confirmado días atrás. La felicidad y todo el trabajo que hará falta para revertir tanta falta de pertenencia en muchos habitantes.

Hasta que la restauración de esa sede se complete, Ingrid y todos sus compañeros de equipo seguirán trabajando en el local de República Argentina 383, alquilado para el “mientras tanto”. Ella es quien dialogó con Diario RÍO NEGRO para compartir detalles de este proceso, que la semana pasada sumó un capítulo más y renovó las ganas de seguir.

“No queremos quedarnos sólo con el relato fundacional de los pioneros, buscamos que sea un relato polifónico, no sólo mirando atrás sino también para adelante, con los que llegan a la ciudad por el movimiento que Vaca Muerta”, explicó la profesional. Son conscientes de que “las infancias y las juventudes son los principales destinatarios, porque van a tomar la posta cuando ya no estemos, por eso el trabajo articulado con las escuelas y distintas instituciones”.

Mario Della Gáspera fue quien comenzó todo allá por noviembre de 2002. Desde entonces, a puro empuje autogestivo, han caminado, pedaleado y recorrido para llegar a los hogares de viejos pobladores, aulas de escuelas, salones institucionales, congresos históricos y hasta los pasillos de la Legislatura provincial, haciendo crecer y valer su archivo de entrevistas en VHS, banderas, fotografías y hasta monedas.

Della Gáspera «no llegó a ver el edificio inaugurado, ellos salian casa por casa buscando fondos», contó Ingrid.

***

La falta de una sede hizo que por mucho tiempo ese tesoro debiera quedar repartido en viviendas particulares y un depósito. Por eso la importancia de establecer un espacio definitivo, donde se puedan recibir y resguardar los aportes de vecinos y donde respetar un inventario que evite la maliciosa curiosidad de los que se llevan objetos históricos como souvenir.

Como en otras tantas ciudades, “mucho desapareció por ese motivo (…) Había mucho recelo por ser guardianes del patrimonio, por apropiarse de lo que se consiguió, pero la historia en cajones no sirve”, recalcó Ingrid.

De aquí para adelante, el Día del Inmigrante en Septiembre y el 101° aniversario local en Octubre, los esperan con mucho para organizar. “Nuestro Instituto de Formación Docente recibe colegas desde otras provincias que no dan historia regional por falta de herramientas, por eso queremos empezar a generar material histórico nosotros, el libro ya está armándose”, anticipó Ingrid, invitando a otras instituciones y museos a conectarse e intercambiar.

“Buscamos revalorizar esas diversas identidades que cohabitan el territorio: pueblos originarios que también recorrían este suelo (por eso la primer denominación de Colonia Sayhueque), también los que llegaron en el contexto de entreguerras, con la inmigración trasandina para las obras como el dique, la fruticultura o los hidrocarburos, desde otras provincias; además de los que nos eligieron desde otros países latinoamericanos en diversos contextos políticos, económicos y sociales”, concluyó la actual presidenta. Después de todo, la historia es rica porque justamente, tuvo muchas manos, muchos rostros, muchos orígenes, para llegar a donde se encuentra hoy.

Integrantes de la Comisión:

Ingrid Rainao, Rosali Esteves, Lydia Albornoz Marzan, Daniela Andino Kralj, Lorena López, Mario Corradi, Marcela Rozza, Nancy Mestre, Laura García, Graciela Mestre, Teresa Chelia, Irma García, Amanda Millabil, Susana Rodríguez y Teresita Teixé.

La actividad frutícola en el año 1963. Foto: Archivo Patrimonio Histórico.

***

– Las imágenes que inspiraron el Monumento de los Pioneros en la rotonda de Ruta 7 – Foto: Archivo Patrimonio Histórico.

***

Foto: Archivo Patrimonio Histórico.

***

Cine San Martin, Enero 1967- Foto: Archivo Patrimonio Histórico Centenario.

***