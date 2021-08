La Premier League no quiere ceder jugadores para las Eliminatorias

Otra vez se e encienden las alarmas para las selecciones sudamericanas de cara a las fechas de Eliminatorias que se vienen la próxima semana. En marzo, el doble capítulo tuvo que suspenderse ya que los clubes europeos no cedían a los futbolistas en medio de la definición de los diferentes torneos del Viejo Continente.

Hoy se supo que los jugadores sudamericanos de la Premier League que fueron convocados para la triple fecha de Eliminatorias para Qatar 2022 no serían autorizados a viajar, debido a las restricciones sanitarias que impone el Gobierno británico para los que ingresen provenientes de una lista de países calificada como "alerta roja".

En ese contexto, todas las personas que ingresan al Reino Unido provenientes de Sudamérica o México, entre otros sitios, deben someterse a un "periodo de aislamiento de al menos 10 días" para mitigar los efectos de la pandemia de coronavirus.

Los clubes de la Premier League hicieron saber al organismo que los nuclea que no estarían dispuestos a ceder a los jugadores que participen con en las Eliminatorias Sudamericanas en los tres partidos programados para septiembre próximo y eso afectaría al seleccionado argentino que perdería a tres titulares, y también a Brasil, Uruguay, Colombia y Paraguay.

En el caso de la Argentina la negativa de los clubes británicos haría peligrar las presencias de: Emiliano "Dibu" Martínez y Emiliano Buendia (Aston Villa), Giovanni Lo Celso y Cristian Romero (Tottenham Hotspur) y Alexis Mac Allister (Brighton), quienes fueron convocados por el entrenador Lionel Scaloni para la triple jornada de eliminatorias, ante Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

En cuanto a la Selección de Brasil la decisión del los clubes ingleses afectaría a los jugadores Alisson, Fabinho y Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Fred y Gabriel Jesús (Manchester City) Thiago Silva (Chelsea) y Ricarlison (Everton), todos citados por el director técnico Tité.

En otras selecciones como la de Colombia no podrían estar Yerry Mina (Everton) y Davison Sanchez (Tottenham Hotspur) mientras que en la selección de Uruguay, el entrenador Oscar Washington Tabárez no podría contar con el delantero Edinson Cavani (Manchester United) y Paraguay perdería a Miguel Almirón (Newcastle).

Premier League clubs have today reluctantly but unanimously decided not to release players for international matches played in red-list countries next month



Full statement: https://t.co/JBl6FuzUNC pic.twitter.com/EJiZaODub1