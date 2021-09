La señora que saludó a Riquelme en Santiago Del Estero conoció la Bombonera

La imagen de Sara, la señora de Santiago del Estero fanática de Boca, junto a Juan Román Riquelme fue una de las más compartidas la última semana.

El ídolo alzó a la mujer entre la multitud y le dio un sentido abrazo en la previa del partido contra Patronato por Copa Argentina. Hoy se pudo dar el gusto de conocer la Bombonera.

El Xeneize compartió un emotivo video en sus redes sociales con el recorrido de la mujer por cancha y su emoción por estar por primera vez ahí a los 82 años.

De aquel abrazo emotivo con Román a una recorrida por la Bombonera. Sara cumplió su sueño y vivió una tarde especial junto a #ElCanalDeBoca.

"Cuidate mucho me decía Román. No conocía la Bombonera ni el barrio de La Boca. Soy hincha desde los 7 años, me gustó por el escudo", expresó Sara.

"Boca es una locura, cada vez que juega estoy delante del televisor y que nadie se siente en mi lugar. Román es Dios para mí. Nunca pensé llegar a esto a los 82 años", agregó.

Quedate con quien te mire como la señora mira a Román 🤩😍 #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/PsTWg37rFK — TyC Sports (@TyCSports) September 22, 2021

Los hinchas se conmovieron con las palabras de la señora en una historia que trasciende las camisetas y demuestra la pasión con la que se vive el fútbol en Argentina.