Las marchas del #12O

La decepción se pinta en banderas cuando se la convoca, y hoy la decepción en Argentina abunda.

Pero, ¿quién cuidará mañana, pasada la euforia de hoy, de toda y tanta gente convocada por el fracaso de todos?

Porque convengamos que el escenario no cambiará en unas horas, no para mejor, y la voluntad del rebaño no tiene a quien otorgarle su mandato de haber ordenado ideas, ni puede hacerlo hoy.

El enojo desata hermosas manifestaciones, pero la razón (solo ella) las encauza responsablemente garantizando el bienestar de los briosos.

Peligrosamente sobra enojo y falta respaldo y consciencia de quienes lo azuzan.

Una Argentina enfrentando a dos bandos desordenados no es una opción válida.

La clase media no tuvo ni tiene el poder real de cambiar malas historias, y quienes sí lo tuvieron y tienen lo saben.

Karina Zerillo Cazzaro

DNI 21.653.863



Mar del Plata