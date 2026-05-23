Entre el misterio y la memoria: las seis lecturas recomendadas de Lecton para esta semana

Tinta y sangre

Han Kang

La escritora surcoreana Han Kang, Premio Nobel 2024 y reconocida internacionalmente por La vegetariana, la historia de una metamorfosis extrema en la que una mujer se vuelve planta, regresa ahora con Tinta y sangre, un thriller poético y existencial.



Cuando Inju, una reconocida pintora, muere en un accidente de coche, su mejor amiga, Cheonghee, se niega a creer lo que un crítico de arte afirma: que la artista se suicidó. Cheonghee se embarcará en una investigación obsesiva que la llevará a desentrañar aspectos desconocidos de una biografía cargada de fragilidad y desamparo. Pero la búsqueda de la verdad, a ratos peligrosa, supondrá remover su propia historia, hurgar en viejas heridas y padecer el vértigo que produce el misterio de la existencia.

Los sueños y los recuerdos, el arte y la astrofísica, la poesía y el suspense son algunos de los elementos que componen este peculiar y fascinante thriller que la Premio Nobel escribió después de La vegetariana. En Tinta y sangre, Han Kang profundiza en las mismas preguntas de su anterior novela: Si no podemos rechazar la vida y el mundo para huir de la violencia, y tampoco podemos convertirnos en plantas, ¿cómo seguir adelante?

El libro de la risa y el olvido

Milan Kundera

Una novela en forma de variaciones en torno al olvido, el erotismo y el humor. Publicada en Francia en 1979, está compuesta por siete narraciones separadas, unidas por algunos temas comunes.

Mientras Tamina, una joven viuda en el exilio, quiere recuperar sus diarios íntimos para reconstruir con ellos sus cada vez más vagos recuerdos de su vida matrimonial, Mirek, en Bohemia, trata en cambio de recobrar unas antiguas cartas de amor para borrar parte de su pasado.

A través de una estructura que combina la ficción con el ensayo y la autobiografía, Kundera teje un tapiz sobre la condición humana bajo regímenes opresivos y en la vida cotidiana. La novela no solo explora el olvido personal, sino también el colectivo: la pérdida de la memoria histórica impuesta por el poder político en la antigua Checoslovaquia. Con su habitual lucidez, ironía y una profunda carga filosófica, el autor checo transforma la risa —a veces amarga, a veces liberadora— en un instrumento de resistencia frente a la gravedad del mundo, recordándonos que borrar el pasado es, en última instancia, una forma de perder la propia identidad.

Un dia para sopas , pan y gatos

Yoko Mure

La muerte inesperada de su madre soltera hace que Akiko, subdirectora en una editorial, se replantee su vida. Y cuando la trasladan a otro departamento, decide renunciar a su trabajo y regresar a su ciudad natal. Allí remodela el querido izakaya de su difunta madre y lo convierte en un restaurante que ofrece un menú diario sencillo con ingredientes frescos y naturales: ensaladas, sandwiches, sopas y pequeños cuentos de fruta.

Con la ayuda de un gato callejero llamado Taro, su amable y trabajadora ayudante de cocina, Shima-chan, y un grupo de vecinos muy especiales, Akiko se embarca en una nueva aventura y, poco a poco, se reconcilia con los complicados recuerdos de su pasado. Escrita con una prosa sencilla pero elegante, Un dia para sopas, pan y gatos es una novela conmovedora sobre el dolor,el amor, la soledad, la aceptación del pasado y del presente y sobre el placer de disfrutar de una buena comida.

Queremos tanto a Jane

Juana Libedinsky

A doscientos cincuenta años del nacimiento de Jane Austen, la cronista y apasionada lectora Juana Libedinsky desbloquea un nuevo nivel de fervor en su recorrida por el mundo insospechado que conforman quienes disfrutan con las versiones, reboots y adaptaciones, intertextualidades y menciones de personajes y tramas de la autora de Orgullo y prejuicio.

A través de sus páginas, Libedinsky no se limita a analizar la obra académica de Austen, sino que se sumerge en el fenómeno vivo de su comunidad de fanáticos: los llamados janites. Desde bailes de época con vestuarios minuciosos hasta acalorados debates en foros de internet sobre el verdadero carácter de Mr. Darcy, la autora mapea con gracia cómo el universo austeniano se ha convertido en un refugio y un código compartido a nivel global. El libro se transforma así en una crónica de viaje y de costumbres que demuestra que la pasión por la literatura es capaz de derribar fronteras geográficas y temporales.

Además, la mirada de la periodista argentina logra rescatar la profunda modernidad de Austen, una escritora que, bajo la apariencia de idílicos romances campestres, diseccionó con ironía implacable las tensiones de clase, el patriarcado y las limitaciones económicas de las mujeres de su época.

El miedo en el espejo

Juan Villoro

En la madrugada del 27 de febrero de 2010, un terremoto de magnitud 8.8 sacudió Chile y modificó el eje de rotación de la Tierra. Este libro es el resultado de ese cataclismo. «Sobreviví al temblor en un séptimo piso. «Las réplicas más fuertes de un sismo son psicológicas», escribo en el texto.

¿Qué fuerzas internas se desatan cuando la tierra se abre? 8.8 El miedo en el espejo ofrece un caleidoscopio de testimonios, vidas en tránsito que estuvieron a punto de desaparecer en un hotel. La sacudida también llevó al autor al sismo de 1985, que devastó la ciudad de México, y le permitió revisar de otro modo esas heridas. La crónica de un instante incorporó así una memoria aplazada.

Al lobo en calzoncillos se le congelan muchísimo

Wilfrid Lupano

Al lobo en calzoncillos se le congelan muchísimo, de Wilfrid Lupano, es una historia infantil divertida y disparatada que juega con el humor y el misterio en un entorno invernal. La trama presenta a un lobo gruñón que, pese a llevar un “supercalzón” para protegerse del frío, no deja de quejarse, desconcertando a los demás animales del bosque. A partir de esta situación absurda, el libro construye un relato ágil y entretenido, donde la solidaridad de la comunidad contrasta con el carácter del lobo.

Es que el resto de los habitantes del bosque se calientan y se preparan como mejor pueden: hacen fondues, visten superanoraks, hornean pan… Pero el lobo no está tan contento. Enojado, se pasea por el bosque y grita: «¡Se me congelan!». Nadie sabe qué le ocurre… ¡Si lleva un supercalzón que le protege del frío! Los animales del bosque, para tenerlo contento, deciden tejerle ropa y llevársela a su casa, pero sus mensajeros desaparecen por la noche y ya no los vuelven a ver. Alarmados, llaman a la brigada antilobo para darle caza, pero lo que descubren cuando llegan a su casa les dejará boquiabiertos…

Este recurso mantiene el interés y añade sorpresa al desenlace, que invita a reflexionar sin perder ligereza. Con ilustraciones y situaciones cómicas, la obra combina ingenio y calidez, ofreciendo una lectura atractiva para niños y adultos.