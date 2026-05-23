Cierran temporalmente las plantas de RTO de Roca y Regina: qué dijo Vialidad sobre el futuro del servicio

El próximo llamado licitatorio fue reprogramado para el 8 de junio, mientras se analizan alternativas en caso de que vuelva a quedar desierto. Foto: archivo.

Las plantas de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) de Roca y Regina dejarán de funcionar desde el 26 de mayo, en medio de un proceso licitatorio sin oferentes que obligó a interrumpir el servicio en ambas localidades.

Desde Vialidad Rionegrina confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la medida se mantendrá hasta que se adjudique la concesión a una nueva empresa. El organismo explicó que la falta de interesados se repitió en todos los llamados realizados desde octubre de 2025.

El presidente del organismo, Raúl Grün, indicó que la concesión vigente ya venció y que, pese a un último intento, no hubo empresas que adquirieran pliegos. “Vamos a ver qué pasa, queremos resolverlo cuanto antes, si es posible antes del viernes que viene”, señaló.

Los cuatro llamados y el escenario que evalúa Vialidad Rionegrina

El proceso para seleccionar un nuevo concesionario comenzó el 7 de octubre de 2025, pero fue declarado desierto en reiteradas oportunidades, al igual que las convocatorias del 14 de noviembre, 14 de enero y 9 de abril.

Según explicó Grün, la falta de oferentes responde al contexto económico nacional, que hace que el servicio no resulte atractivo para las empresas. “Pasa en todo el país”, afirmó, aunque remarcó que la revisión técnica es clave para reducir los siniestros viales.

La concesión es para la cobertura del total de vehículos radicados en la zona Centro y por eso se exige a la concesionaria la instalación de dos plantas fijas de revisión, una en Roca y otra en Villa Regina, y una planta móvil para la zona, con la intención de realizar las verificaciones en Los Menucos y Jacobacci.

Ante este escenario, el próximo llamado licitatorio fue reprogramado para el 8 de junio, mientras se analizan alternativas en caso de que vuelva a quedar desierto.

Qué plantas de RTO seguirán funcionando en Río Negro mientras dure la suspensión

Mientras tanto, los usuarios deberán recurrir a otras plantas habilitadas en la provincia para realizar la RTO. Entre ellas se encuentran las sedes de Cipolletti, Viedma, San Carlos de Bariloche, Choele Choel, San Antonio Oeste y El Bolsón.

El esquema actual divide el servicio en tres zonas. La región oeste, que incluye Bariloche, Cipolletti y El Bolsón, tiene la concesión renovada recientemente, mientras que la zona este comprende San Antonio, Río Colorado, Choele Choel y Viedma. En tanto, la zona centro, que abarca Roca y Regina junto a plantas móviles proyectadas en Los Menucos y Jacobacci, es la que quedó sin cobertura tras el vencimiento del contrato.