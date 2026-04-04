¿No sabés qué leer? aquí van cinco recomendados de Lecton

Cuaderno inglés

Daniel Morales

Ganador del premio Clarín de Novela 2025, Morales construye aquí el retrato íntimo de Carlos, un hombre solitario que vive en Londres y trabaja como cuidador de ancianos.

Su vida transcurre entre la humedad, la precariedad y la irrupción absurda de unas moscas gigantes que invaden su casa. Para no perderse en la rutina -y quizá para entenderse- escribe. Ese cuaderno se vuelve un espacio donde observa su propio mundo con una lucidez que roza la crueldad y un humor que lo sostiene.



Lo que empieza como un desahogo se transforma en un laboratorio: Carlos registra qué significa cuidar, resistir el tiempo, dejarse acompañar. Morales evita la épica del exilio y la solemnidad del sufrimiento; en cambio, ilumina la vida común con sus destellos cómicos, sus zonas sórdidas y sus epifanías mínimas.

Con una mezcla de ironía tierna y compasión, el libro propone una mirada honesta sobre la soledad y la fragilidad, pero también sobre la belleza que persiste incluso en los días más opacos. Morales crea un personaje memorable, cercano y extraño a la vez, que observa el mundo con la misma intensidad con la que intenta comprenderse. La novela, premiada por su sensibilidad y su precisión, confirma a su autor como una voz capaz de convertir la vida ordinaria en un territorio literario luminoso.

Bajo el cielo de Manhattan

Daniel de Ocaña

Benavídez viaja a Nueva York para entrevistar a Ray Conti, un viejo manager de boxeo. Necesita su testimonio para ponerle el broche de oro a un documental periodístico.



Debería ser un simple viaje de trabajo pero todo da un repentino giro cuando, desde el taxi, ve a Mara, una expareja por quien estuvo sumido en una profunda crisis tras una abrupta separación. Su irrupción será un vendaval que derribará el castillo de naipes de la vida del protagonista, empujándolo de regreso a un pasado que creía resuelto.

Infierno verde

Federico Aliende

Un escritor argentino desaparece en la ciudad peruana de Iquitos sin dejar rastros. Las cámaras de vigilancia registran sus últimos movimientos, ubicándolo sentado sobre el Malecón Tarapacá. Pero, de un momento a otro, muestran cómo salta el muro y se pierde para siempre en las aguas del río Itaya.



Entre sus pertenencias halladas, se encuentra un manuscrito antiguo en español que revela una versión inédita de la crónica del descubrimiento del río Amazonas, redactada originalmente en el año 1542 por un miembro de la tripulación: el fraile Gaspar de Carvajal.

La noche politeísta

Luis Chitarroni

Escritor, crítico y editor de La Bestia Equilátera, Chitarroni, fallecido en 2023, propone en estos nueve cuentos un juego borgeano, en el sentido más absurdo y amable de la palabra. Hay un intento por partir de temáticas, tonos y formas que recuerdan los manejos de la erudición y el sincretismo de Jorge Luis Borges, pero llevados a un costado mucho más gozoso.

Hay un reencuentro con los compañeros del secundario, hay una noche fantasmal, atiborrada de presencias y de ausencias; hay mujeres inquietantes, misteriosas, y toda una experiencia inolvidable.

Yo te cielo

Carolina Clack

Breve y poético, se trata de un libro que aborda el duelo desde lo cotidiano. Clack escribe sobre la ausencia como una presencia que persiste: al poner la mesa, al cantar, al mirar lo simple.

Con una prosa delicada y directa, la autora convierte la despedida en un aprendizaje: caminar con la ausencia sin que eso implique olvidar. El libro funciona como un pequeño ritual de acompañamiento, un homenaje al amor que sigue respirando incluso en el dolor.



En apenas unas páginas, Clack condensa una experiencia universal -perder a alguien querido- y la transforma en un cuaderno luminoso, hecho de imágenes simples y emociones reconocibles.