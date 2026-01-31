Qué leer esta semana: cinco libros imperdibles recomendados por la librería Lectón

El eco del olvido

Isabelle Parrish

Isabelle Parrish construye una novela que se mueve entre dos tiempos : la Toscana de 1953, todavía marcada por las heridas de la posguerra, y la Italia de 2011, donde los recuerdos – y la posibilidad de borrarlos- se vuelven una forma de herencia.



La historia avanza en dos planos que se espejan. En el pasado, Sienna llega a un pequeño pueblo toscano buscando una segunda oportunidad, escapando de algo que no termina de nombrarse. Allí conoce a Niccolo, un joven zapatero, y a Antonio, el restaurador del órgano de la catedral. Lo que parece un verano de reconstrucción se convierte en un cruce de destinos donde los recuerdos tienen peso y consecuencias.

En 2011, Bruno descubre que su abuelo empieza a recordar a una mujer que nunca había mencionado. Para entender esa historia enterrada, recurre a Chiara, una joven capaz de borrar recuerdos ajenos. Ese don —o maldición— introduce un matiz de realismo mágico.



La novela se sostiene en dos fuerzas: la reconstrucción de un amor que el tiempo quiso borrar y la pregunta por la identidad cuando la memoria se vuelve un territorio manipulable. La Toscana aparece como un escenario luminoso pero lleno de sombras, y los personajes jóvenes del presente funcionan como arqueólogos emocionales que intentan descifrar lo que sus mayores callaron.

La amante del populismo

Marcos Aguinis

Margherita Sarfatti (1880-1961), periodista e intelectual italiana hija de una rica familia veneciana de origen judío, fue biógrafa de Benito Mussolini -además de su amante por veinte años- y compartió con él momentos decisivos en la fundación y el crecimiento del movimiento fascista.

Marcos Aguinis, tras una extensa y rigurosa investigación, recupera su voz y la despliega en un reportaje histórico en el que, a partir de la obra escrita de Margherita, y a través del ensamble de historia, crítica, ensayo y mucho de novela, construye una entrevista, en más de un sentido reveladora. La conversación, siempre amable pero nunca complaciente, se desarrolla ágil y no deja ningún aspecto de la vida privada y de la acción pública del hombre que impuso a Italia un régimen totalitario y autocrático de lado.

Por estas páginas desfilan las primeras armas de Mussolini como periodista, su carrera militar, su ascenso político, su vínculo con Adolf Hitler y su decisiva participación en la Segunda Guerra Mundial, pero también su volcánica intimidad y los aspectos más oscuros de su personalidad.

No hay bestia tan feroz

Edward Bunker



Publicada en 1973, No hay bestia tan feroz es una de esas novelas que no buscan representar el mundo del crimen: lo conocen desde adentro. Edward Bunker, que pasó buena parte de su vida entre reformatorios y cárceles, escribe la historia de Max Dembo con una crudeza que no necesita exageraciones.

Dembo sale de prisión con sesenta y cinco dólares, un traje gastado y la intención —más frágil que firme— de reinsertarse en la sociedad. Pero el mundo que encuentra afuera es tan hostil como el que dejó atrás, y la novela se convierte en un descenso controlado hacia la inevitabilidad del delito, narrado con una lucidez que incomoda.



Bunker no romantiza nada. Su prosa es casi documental. La tensión no proviene de grandes golpes de efecto, sino de la certeza de que Dembo está atrapado en un sistema que lo empuja siempre hacia el mismo lugar. La figura del agente de libertad condicional, rígido y prejuicioso, funciona como símbolo de un engranaje social que no ofrece segundas oportunidades reales. En ese clima, cada decisión de Dembo parece una batalla perdida de antemano. La novela se sostiene en esa ambigüedad moral: uno no justifica al protagonista, pero entiende su lógica, su desesperación, su instinto de supervivencia.



La influencia de Bunker en la cultura contemporánea es visible. Quentin Tarantino tomó esta novela como una de sus referencias para construir el universo criminal de Perros de la calle, y el propio Bunker aparece en la película como el “Señor Azul”, un guiño que reconoce su autoridad en el género. No es casual: No hay bestia tan feroz tiene la aspereza, el ritmo y la mirada sin concesiones que Tarantino admira. Es un clásico del noir estadounidense.

Rondan lobos

Paola Laporta

A Gaia y Giuseppina las une la pasión por el arte y algunos secretos que jamás revelarán y que quedaron en sus cartas escritas en euskera, el idioma que eligieron para preservarse de los otros. Entre ellas también están la guerra, una casa en Adrogué, la dictadura militar argentina, un nieto apropiado y muchos hilos sin anudar, que permanecen invisibles. Es ese nieto el que decide desandar la historia a partir de ciertos indicios.

¿Será la búsqueda de los orígenes de esa abuela dedicada y cercana, cómplice y protectora, la que lo ayude a encontrar el camino hacia sus propias raíces? Rondan lobos es una novela de amores profundos y silenciados, de movimientos y desencuentros, de claves que se desparraman a través del siglo XX. Pero también es la historia de cómo la verdad siempre espera su momento.

La colina de Watership

Richard Adams

Quinto, un joven y apacible conejo, sufre unas visiones aterradoras sobre el futuro de su madriguera. Convertido en líder, Quinto y sus compañeros deciden abandonar cuanto conocen para fundar otro hogar. El viaje para encontrar un buen asentamiento donde empezar una nueva vida, asi como las aventuras ligadas a los instintos de supervivencia de estos conejos, serán el eje de esta inolvidable historia.

Nacida originalmente de un improvisado relato que Richard Adams contó a sus hijas durante un largo viaje en coche, esta novela, protagonizada exclusivamente por conejos, tiene el tono de una narración épica antigua, pero también encierra una aguda crítica de las relaciones de poder, un alegato ecológico de extraordinaria eficacia y una reflexión profunda y serena acerca de la dureza de la vida. La colina de Watership es un clásico de la literatura contemporánea traducido a más de veinte idiomas, que mucho antes de Harry Potter cautivó la imaginación del público desde su aparición en 1972.

Mi librería y yo

Fran Nuo

Mi librería y yo es, ante todo, un homenaje delicado y luminoso al vínculo afectivo con los libros. Nuño construye una voz infantil que no cae en la ingenuidad plana: el niño protagonista imagina su librería como un ser vivo que siente cosquillas cuando alguien hojea un libro y se sonroja cuando le sacan una foto.

Esa personificación funciona como metáfora del cuidado, la ternura y la intimidad que se establece con los espacios de lectura.

Con imágenes amplias, coloridas y de trazo suave, Esther Peces aporta un clima onírico que sostiene la fantasía sin perder claridad visual. Sus ilustraciones refuerzan la inocencia del relato y expanden la lectura más allá del texto