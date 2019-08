Lopetegui sobre el congelamiento: "no haremos cambios hasta estabilizar la macroeconomía"

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, anunció ayer que el gobierno nacional busca modificar el DNU que congeló el precio de los combustibles y con ello del barril de crudo pero condicionó lo que llamó “la normalización del sector” a la estabilidad de la macroeconomía del país.

“El primer objetivo es la estabilización de la macroeconomía y hasta no terminar de recorrer ese camino no vamos a tomar ninguna medida hacia la normalización del sector, pero esperamos poder empezar a recorrerla antes del día 90”, aseguró Lopetegui en una entrevista exclusiva con “Río Negro”.

El funcionario detalló que “estamos analizando todo lo que nos están proponiendo y estamos tratando de encontrar una diagonal que probablemente contenga algunos de los ingredientes que están proponiendo”. Sin embargo advirtió que no habrá una nueva mesa del sector la semana entrante, ya que indicó que “no vamos a hacer otra reunión hasta que no tengamos un plan para la normalización porque seguir juntándonos para hacer catarsis no sirve de mucho”.

El anuncio de Lopetegui fue realizado desde las mismas tierras de Vaca Muerta en donde ayer participó de una cubre binacional por la reanudación de las exportaciones en firme de gas a Chile.

Si bien la polémica no fue abordada en la reunión binacional, Lopetegui reconoció que “el congelamiento fue una medida extrema para una circunstancia excepcional, que fue la devaluación de más del 20% en un día, para disminuir el impacto de la devaluación en el bolsillo de todos los argentinos y en especial en e l transporte”.

Consultado sobre si se opuso a la medida antes de su lanzamiento reconoció que “no me gustaba pero es una decisión del gobierno y formo parte del gobierno”. En ese sentido reconoció que “tiene un efecto negativo en varios aspectos: en el sector, en la recaudación de las provincias petroleras, del Estado Nacional y en la de todas las provincias por el IVA”.

Lopetegui replicó que “no es cierto que Nación no pone nada porque en el aumento adicional que podría haber habido en los ingresos, el 41% es del Estado nacional porque de los combustibles el 41% son impuestos, el 19% es del resto de las provincias por el IVA, el 35% lo dejan de cobrar las empresas y el 5% las provincias petroleras por las regalías”.

“Pasa que hacen la cuenta como si hubieran podido aumentar el 20% el día uno y eso no es realista”, remarcó Lopetegui.

Y enfatizó que “ el peor impacto es en la previsibilidad del sector porque si esto dura 90 días son 90 días pero estamos cambiando la manera de definir los precios en el sector que eso no es bueno”.