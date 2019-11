Lopetegui: Vaca Muerta necesita que se pague US$3,5 para desarrollar el gas

El secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, realizó un balance de los cuatro años la cartera en la gestión de Cambiemos y advirtió que "para que el gas de Vaca Muerta se desarrolle tiene que pagarse 3,50 dólares por millón de BTU". Un valor que obligará a aplicar un incremento tarifario en el inicio del gobierno de Alberto Fernández.

Lopetegui explicó que actualmente el valor que se paga por el gas dentro del país se encuentra cerca del nivel requerido para que haya inversiones pero también reconoció que hay un atraso en las tarifas que sería cercano al 30% y anunció que nuevamente se postergará el aumento que se debió definirse en audiencia pública el mes pasado.

Lopetegui advirtió que “hasta marzo el precio que rige es de 4,55 dólares por millón de BTU con un dólar congelado que da unos 3,10 dólares promedio para el año”. El valor del dólar fue fijado en la última subasta en la que las distribuidoras compraron el gas y que contempla un valor de 41 pesos por dólar, marcando así un atraso importante que además se sumará al acumulado desde septiembre, cuando venció ese acuerdo.

Dos datos 3,1 dólares es el precio promedio actual que tiene el gas en boca de pozo a o que se suma el costo de transporte y distribución. 2 serán los factores que, a juicio de los funcionarios de Mauricio Macri, se deberá equilibrar: Vaca Muerta y tarifas.

“Descartamos llamar a una subasta de gas porque la que está vence el 31 de marzo y me parece tiempo suficiente para que lo hagan ellos (el próximo gobierno)”, indicó el titular de Energía. Y remarcó que “falta actualizar el tipo de cambio y es obligatorio pero en aras de no afectar lo que ellos quieran hacer con sus políticas no vamos a hacer la subasta nosotros, esto será con las nuevas políticas que quieran aplicar”.

Según explicó el funcionario, entre las empresas petroleras “hay un acuerdo en que 3,50 dólares es el precio necesario para desarrollar Vaca Muerta” y señaló que “sobre el precio promedio actual de 3,1 lo que debería subir es un 15% sólo en el precio del gas en boca de pozo, luego está la distribución y transporte que se actualiza aparte”. Este último punto del aumento tarifario fue el que se pospuso el mes pasado cuando se suspendieron las audiencias públicas para definir el alza.

Esa conjunción de factores que no se actualizaron en los últimos meses es la que lleva a un atraso en las tarifas de, al menos el 30%, dado que hay quienes señalan que supera el 50%.

“Lo que yo haría es aprovechar que hay exceso de generación de gas. Haría licitaciones con tope, la inflación del transporte y la distribución sí hay que aumentarla”, indicó y agregó que “puede ser paulatino, se pueden también reducir las exigencias de inversiones o postergarlas porque no son necesarias hoy”.

Lopetegui advirtió que en la definición que ahora deberá tomar la nueva administración de Fernández deberá sopesarse por un lado la actividad en Vaca Muerta, y por el otro el incremento de la tarifa.

A pocas semanas de dejar el cargo, Lopetegui advirtió que “para mí respetar los 4,55 dólares no tiene sentido. Hay exceso de producción y las mismas empresas reconocen que con 3,5 dólares funcionan”.

En el caso del gas para la generación eléctrica sí se avanzará en una licitación para Cammesa, la compañía mayorista. Esto se debe a que el precio vigente vence a fin de año. “Vamos a hacerlo porque sino se queda el próximo gobierno sin precio, pero en lugar de por un año va a ser por un mes, hasta el 31 de enero”, aseguró. “Lo tenemos previsto para diciembre, puede que se lo dejemos listo y lo hagan ellos”, indicó en referencia al próximo gobierno.

“No conozco a Lanziani”

La transición en el gobierno nacional no será como se esperaba de armoniosa y así lo dejó en claro Lopetegui al asegurar que no conoce a Sergio Lanziani, el hombre que suena fuerte para ser su sucesor.

Aseguró que algunas personas de la cartera lo conocen por ser el actual minsitro de Energía de Misiones, pero remarcó que es “porque es el principal deudor de Cammesa” la firma mayorista del mercado eléctrico.

Lopetegui detalló que la empresa estatal de energía eléctrica de Misiones tiene la deuda más abultada con la compañía nacional, por 6200 millones de pesos y remarcó que “es el equivalente a más de un año de consumo, hace más de un año que está colgado” de la luz.