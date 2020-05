Los choferes del transporte público de la región en alerta

El gremio que agrupa a los choferes del transporte público advirtió que se encuentran en "alerta" ante un eventual pago en cuotas por parte de las empresas de transporte de la región.

Según explicó el titular de la UTA en Neuquén, Javier Soto, al mediodía se reunirán en paritarias con la FATAP , la cámara que agrupa a las empresas transportistas del interior.

Desde el sector empresario, deslizaron que la merma de pasajeros no les permitiría pagar la totalidad de los sueldos. "No vamos a permitir el pago en cuotas, o como nos pasó el mes anterior que cobramos primero el 60% y luego el resto", dijo Soto.

Adelantó que las transportistas están solicitando a Nación más nacionales subsidios para hacer frente al pago salarial, y parte de esta negociación es la que se ventilará en Buenos Aires al mediodía.

El reclamo empresarial guarda relación con la merma de pasajeros debido a las medidas de restricción circulatoria que las autoridades adoptaron por la pandemia.

La reunión paritaria se llevará a cabo en Nación, y la UTA Neuquén participará en forma virtual.

Según detalló Soto no han tenido novedades del pago de este mes, aunque los fondos deberían ser depositados hoy. "Vamos a esperar el pago hasta mañana (que se cumple el 5to día hábil del mes), hasta ahora no nos han dicho nada, pero no vamos a aceptar pagos parciales del sueldo", sostuvo.