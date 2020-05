Los detuvieron por ir a pescar a Piedra del Águila

Alrededor de las 15 de ayer, vecinos llamaron al 0800 de Fauna, para denunciar que había gente pescando en Piedra del Águila. Cuando los guardafaunas y la Policía llegaron al lugar, tres hombres se disponían a irse. Tenían elementos de pesca, pero nada que pudiese constatar que realizaban la actividad. De todas formas se los detuvo por romper la cuarentena obligatoria.

El comisario Edgard Vargas indicó que el hecho ocurrió ayer, después de las 15, en Bajada Colorada, a 40 kilómetros de Piedra del Águila. "En frente del Parque Eólico", detalló.

Relató que el cuerpo de Guardafaunas pidió la colaboración de la Policía de Neuquén, ante las denuncias de los vecinos que alertaban sobre pescadores en la zona. Contó que cuando llegaron, tres hombres con elementos para pescar se preparaban para irse.

Uno de ellos era guía de pesca, con domicilio en Cutral Co, y las otras dos personas eran oriundas de Neuquén capital. De acuerdo a lo que relató el comisario, el guía seguía seguía trabajando dentro del rubro, pese a la cuarentena obligatoria.

Sin embargo, como no los encontraron pescando, Vargas explicó que no pudieron constatar que estuvieran realizando la actividad, por lo que Fauna no les labró una infracción. De todas formas, sí se los detuvo por romper el aislamiento social preventivo.

El comisario indicó que los tres contaban con permisos de circulación, pero que ninguna de las autorizaciones correspondía al rubro pesquero. Por eso, pasaron la noche en la comisaría de Piedra del Águila, según afirmó Vargas.

Sostuvo que debieron permanecer en la Unidad porque ya había oscurecido cuando terminaron el procedimiento.

Agregó que se los notificó por incumplir las normas de prevención por la pandemia de coronavirus y recuperaron la libertad en la mañana, por orden de la fiscalía. Además, se les entregaron los vehículos en los que circulaban.