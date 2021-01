Los US$ 1.300 millones que llegarían a Vaca Muerta luego del canje

Si hay un ingrediente en la receta de los no convencionales que es igual en todo el mundo independientemente de las características de la formación son los millones de dólares. La industria del shale no tracciona si no tiene dólares disponibles y es parte de lo que está en juego en el proceso de restructuración de deuda que encaró YPF.

No lograr una respuesta favorable de los acreedores no significará que YPF detendrá sus proyectos en Vaca Muerta, pero sí que avanzarán mucho más lento. De lo contario, si logran un acuerdo positivo la empresa ya adelantó que prepara unos 1.300 millones de dólares para invertir solo en la formación.

Para Neuquén es un anunció más que importante teniendo en cuenta lo que fue el 2020 y que el resto de las compañías petroleras que operan en Vaca Muerta no dan muchas certezas de lo que invertirán. Si YPF logra invertir ese monto significará que llegará a fin de año con los niveles de producción similares a la prepandemia.

El monto a desembolsar en los no convencionales forma parte de uno general de 2.700 millones. Significa un salto del 73% en comparación a lo que desembolsó el año pasado, que fue de US$ 1.600 millones.

Adicionalmente a los 1.300 millones, la firma prepara una inversión de 800 millones de dólares para producir hidrocarburos convencionales. Da un total de US$ 2.100 millones para el segmento del upstream. Un salto del 90% en las inversiones respecto al 2020.

El principal objetivo de YPF de dar a conocer su plan de inversiones para el 2020 fue dar claridad a los inversores sobre qué harán con el dinero si logran reestructurar su millonaria deuda.

Todo llegó luego de la modificación en la propuesta que realizaron el martes pasado que tuvo muy buena recepción del mercado y da buenas perspectivas para el próximo 5 de febrero cuando se conocerá el resultado.