Los vecinos de El Manso y Villegas se organizaron para enfrentar el incendio

Luego de vivir este sábado una jornada crítica por el avance del fuego y la intensa humareda que oscureció el cielo, decenas de pobladores de El Manso y Río Villegas, ubicados a unos 90 kilómetros al sur de Bariloche, conformaron este domingo grupos colectivos de trabajo para abrir cortafuegos y mejorar las medidas de prevención ante el riesgo que corren sus viviendas.

El incendio que afecta desde hace 19 días el área sur del parque nacional Nahuel Huapi en torno a los lagos Martin y Steffen afectó hasta ahora sólo bosques deshabitados, pero de alto valor ambiental. En los últimos días los focos más activos comenzaron a evolucionar hacia el sur y amenazan a la población rural de El Manso/Villegas, donde viven unas 1.500 personas.

Lisandro Lanfré, productor rural de El Manso y extitular de la comisión de fomento, dijo que “la gente acá está muy caliente, porque pareciera que no hay ninguna intención de Parques de apagarlo realmente. Lo manejan con muy pocos brigadistas y hablan de helicópteros y aviones, pero acá no se escucha pasar ninguno”.

Dijo que la magnitud del incendio “se fue de las manos” y ya está a unos 3 kilómetros en línea recta de El Manso. Señaló que a ese paraje por ahora lo salva el viento del este, que impide la expansión de las llamas desde el filo hacia los faldeos al sur de los cerros Bastión, Santa Rita y Santa Elena. “Pero si hay una tormenta de viento esto va a ser un desastre”, afirmó.

Lanfré dijo que en su campo están listos con tractor, camiones tanque y motobombas para defenderse del fuego pero reconoció que no está descartada la necesidad de un retiro masivo de la población, si el fuego se aproxima. “Igual no hay plan serio de evacuación, nadie que haya dicho ´hay que rajar por acá´. Defensa Civil no ha aparecido”, dijo el excomisionado.

Un grupo de vecinos del paraje Villegas se “autoconvocó” este sábado para abrir cortafuegos por su cuenta para dar batalla al incendio y preservar sus viviendas y campos. Lanfré consideró que es valioso el esfuerzo pero que si el incendio llega “no va a servir de nada”. Aseguró que han recibido ofertas de ayuda de voluntarios y gente que se ofrece a llevar motobombas, “pero no dejan entrar a nadie”.

Enojo en crecimiento

Tanto como el incendio que avanza sin pausa sobre la masa boscosa desde el 7 de diciembre, crece también la indignación de los pobladores. Lanfré dijo que la gente asentada en todo el valle, que vive de la actividad rural y del turismo, están convencidos de que Parques Nacionales incurrió en negligencias imperdonables.

“No es cierto que el fuego no les dio oportunidad. Hubo al menos tres oportunidades y las dejaron pasar -comentó-. Al principio eran dos foquitos, dos columnitas de humo y no hubo ataque rápido. Hoy es un incendio mega. Después llovió mucho (a mediados de diciembre) y les dio otra oportunidad, pero accionaron en los siguientes días como corresponde. A la semana se reactivó. Incluso hubo otra lluvia y tampoco aprovecharon. Solo un par de vuelos y mucha sarasa. Ahora no lo van a pagar así no más”.

En su opinión Parques “minimizó” la gravedad de la situación y no convocó de entrada a otros organismos “incluido el Ejército” para movilizar personal y materiales y atacar el fuego con más decisión. “Fueron con los brigadistas de Bariloche, que no son más de 30 y andá a saber cuántos realmente estuvieron en el terreno”, se quejó.

Su vaticinio es sombrío y cree que van a tener que convivir con el incendio todo el verano, porque “se está quemando una masa boscosa enorme: está recontra seco y crocante abajo. Hasta que no se consuma no se apaga”.

Admitió que en El Manso la intranquilidad es enorme. “Si se levanta viento del norte estamos en el horno y lo triste de esto es que no hay helicópteros y los pocos aviones tienen que ir a cargar agua al aeropuerto de Bariloche ¿qué pueden hacer? No sirve de casi nada. No es solo un matorral que se quema”.

Otro poblador de la zona de Lago Steffen, Rubén Figueroa, difundió en la mañana de hoy un video descriptivo de la densa humareda que generan los incendios que rodean ese paraje y que los obliga a usar barbijos. Señaló que a hora temprana había 7 grados de temperatura, 42% de humedad y viento en calma, pero estimó que las condiciones se agravarían con el paso de las horas, como ocurrió jornada tras jornada en la última semana.

“Vemos que el incendio se devora solito día tras día el paraíso de los argentinos -señaló Figueroa-. Acá la gente se hartó y se autoconvocaron (para abrir cortafuegos). El Estado no estuvo a la altura de las circunstancias”.

En una opinión generalizada en la zona rural afectada por el fuego, el poblador dijo que “se trata de una tragedia y no puede quedar así. Hoy es un incendio que se escapó, pero al principio eran tres foquitos”. En ese punto coincidió con Lanfré.

“La situación es indignante, hay mucha gente inoperante e irresponsable -afirmó Figueroa-. Dicen que hay brigadistas trabajando, pero el que está en el lugar ve que no es así, y si no lo dice termina siendo cómplice”.