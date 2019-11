Maradona anunció que no dejará herederos, en respuesta a su hija Gianinna

Diego Maradona afirmó que está en óptimo estado de salud, que vive "muy plácidamente" porque trabaja como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, y de esa manera respondió a las expresiones de su hija Gianinna en las redes sociales.

"Hola, quiero decirles que no me estoy muriendo para nada. Que vivo muy plácidamente porque estoy trabajando. Me dolió muchísimo perder con Estudiantes, pero no sé lo que habrá querido decir Gianinna o interpretará, no sé. Yo sé que ahora, mientras uno se va haciendo más viejo, se preocupan más por lo que le pasa, por lo que estás haciendo", manifestó Diego en un video difundido en su cuenta oficial de Instagram.

"Les digo a todos, no les voy a dejar nada. No voy a dar todo lo que corrí en mi vida. Lo voy a donar. Así que seguirán diciéndole a otro cuando yo me muera, pero por ahora no. No existe. Estoy muy sano. Muy sano. Gracias", concluyó Maradona.

El video estuvo acompañado del siguiente mensaje: "Más vivo que nunca... Y sigo esperando que me devuelvan todo lo que es mío", en alusión a las diferencias mediante causas judiciales con su ex esposa Claudia Villafañe.

Su hija Gianinna, fruto de su matrimonio con Villafañe, deslizó el fin de semana pasado que debían rezar por su papá. "No se está muriendo porque su cuerpo lo decide, sí lo están matando por dentro sin que él pueda darse cuenta. No creo en el parámetro de NORMAL, pero eso está muy alejado de la realidad que él se merece", escribió Gianinna en su historia de Instagram.

