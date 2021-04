Medallones de menta para darse un gustito

Ingredientes:

- 1 clara de huevo

- 1/2 o 1 cta de esencia o licor de menta (depende de la intensidad de sabor que quieras)

- 400 gr de azúcar impalpable

- colorante verde (opcional)

- 200 gr de chocolate semiamargo

Procedimiento

En bol mezclar la clara con el azúcar impalpable (agregarla de a poco), el colorante y la esencia de menta. Ponerlo en mesada y mezclar hasta que forme una masa que no se pegue en los dedos. Podes agregar azúcar impalpable si sigue blanda la masa.

Una vez que la masa no se pegue estiramos con un palo de amasar espolvoreando azúcar impalpable por arriba y abajo. Con un cortante comenzar a cortar la masa y dejar que seque a temperatura ambiente (no llevar a la heladera). Hasta que estén bien secas, este proceso puede llevar varias horas, si lo dejas de un día para el otro es mejor.

Derretir el chocolate a baño maría o en microondas en intervalos de 30 segundos. Cuando los medallones están completamente secos comenzar a bañarlos con el chocolate. Dejar escurrir el excedente en una rejilla o papel manteca, una vez todos bañados llevarlos un toque al freezer para que el chocolate endurezca. Y ya pueden disfrutarlos.

Un bocadito ideal para regalar y compartir.

Supertip : Recuerden que la menta es muy invasiva a la hora de agregar a la masa. No es riesgoso que la clara este cruda ya que al contener tanta azúcar la mezcla no proliferan las bacterias, en el caso de no querer realizarlo con ésta, pueden utilizar fondant y hacer el mismo procedimiento que con las bananitas Dolca.