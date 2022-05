La importancia de educar en razas de perros de tendencia agresiva

El perro, al ser una especie totalmente diferente al humano crece de modo distinto y con tiempos más acortados. A partir de los 6 meses aproximadamente dejan de ser cachorros, por lo que estas etapas son muy cortas a comparación con las humanas, y, si además no nos encargamos de la educación rápidamente, cuando queremos poner límites ya tenemos un perro adolescente o adulto descontrolado y carente de buenas costumbres. Entonces: ¿se puede decir que el ser humano se sigue equivocando en la educación con los perros?

“El autocontrol canino y la estabilidad emocional son fundamentales para la convivencia”. Javier Campbell, educador canino roquense



Para el educador canino roquense Javier Campbell, sí, nos seguimos equivocando en su educación y es por falta de conocimientos. Al tratar de forma humana al perro, se recae en errores muy frecuentes, como, ejemplo, malcriarlo cuando es cachorro: “Estamos más preocupados por su apariencia, que por su bienestar”, afirma Campbell. Cabe destacar que al referirnos sobre “malcriar” no significa que no se le provea de afectos, sino que, como toda educación dentro del amor también existen los límites.

La educación desde cachorros es fundamental en el comportamiento de la vida del animal, sobre todos en aquellos con tendencia agresiva



Según Campbell, todos los perros pueden reaccionar de forma agresiva, por determinadas circunstancias y, el instinto de agresión se puede desencadenar en momentos específicos que tenemos que saber que se trata de una conducta innata, típica de su especie y que no podemos hacer nada ante esto, se transmite genéticamente, porque no la aprenden mirando.

Si bien no es muy común que los perros muerdan a personas es una de las herramientas que usan cuando se sienten amenazados – se disputan algún recurso y también existen agresiones gestuales comunes en los perros. El lenguaje corporal es muy rico, solo que no lo entendemos ni respetamos, rara vez un perro muerde sin aviso – aclara Campbell; por eso, no debemos castigar a nuestro amigo cuando gruñe, ladra o muestra los dientes, entre otros tantos gestos, porque esa es la forma que ellos tienen para manifestarse su descontento, incomodidad; a veces quieren solamente distancia para sentirse seguros.

El cuidado y educación es fundamental sobre una tenencia responsable



Perro agresivo puede ser cualquiera, pero es cierto que hay razas que están diseñadas para generar más daño que otras, según la función para la que lo fueron creados – explicó el educador a Río Negro. Según el profesional, el Pitbull, Dogo Argentino y Rottweiler las razas más comunes que tienen un instinto de presa muy elevado y sumado a su fuerza, se convierten en armas letales para su presa o para las personas cuando están fuera de control. “Por eso hay que ser extremadamente exigentes en su educación, para evitar problemas a futuro”, argumentó Campbell.



Entonces, ¿por qué puede reaccionar agresivamente un perro con sus seres queridos? La agresión intrafamiliar es un problema para tomar con seriedad como lo es la educación, explicó el profesional y “no creer que nuestra mascota va a sentir determinados sentimientos como empatía, celos o algún otro sentimiento humano porque no lo va a ser, no le pidamos que nos entienda cuando le hablamos o que razone en algún momento”.

Los pitbull es una de las razas más cuestionadas



La clave para evitar estos problemas es el control y la distribución de los recursos (agua, alimento, juguetes, afectos, entre otros); y de nuestro espacio (habitaciones, camas, sillones y demás lugares).

El autocontrol canino y la estabilidad emocional son fundamentales para la convivencia, con una educación respetuosa, nuestros perros logran comprender que la disputa por espacio y recursos no es una opción, de esta forma se evitará que, ante una agresión nos lastimen. “Los tutores de perros de gran porte con mordidas potentes deberían ser responsables en su educación y no liberarlo a la suerte y tener en cuenta que modificar estos tipos de conductas lleva mucho tiempo, dinero y paciencia”, culminó el profesional.