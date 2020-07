Michaela Coel hace catarsis en “I May Destroy You”

La multipremiada actriz, guionista y directora británica Michaela Coel afirmó que la realización y protagónico de “I May Destroy You”, elogiada serie de HBO inspirada en su propia experiencia tras haber sido abusada sexualmente, fue “increíblemente catártico”.

“Tuve terapia y todavía me comunico con mi terapeuta ahora, pero escribir esto fue increíblemente catártico. Durante más de dos años ha sido mi único trabajo; lo que comenzó como mi trauma, se convirtió en un espectáculo”, explicó la también poeta y cantante, en una entrevista a medios internacionales a la que accedió Télam.

Hija de padres ghaneses y criada en un suburbio londinense, Coel saltó a la fama mundial con la comedia “Chewing Gum” (2015-2017), serie inspirada en su propia obra teatral “Chewing Gum Dreams” y emitida en el canal E4 inglés y a través de Netflix en el resto del planeta.

Al igual que ahora con “I May Destroy You”, en la comedia Coel exploraba vivencias personales en un enfoque semi-autobiográfico; en esa ocasión sobre la vida en un barrio popular de la capital inglesa como hija de una familia ultra-católica.

En “I May…”, que puede verse los lunes a las 23 por HBO, Coel es Arabella Essiedu, una famosa tuitera algo perdida en la vida que se encuentra trabajando en el borrador de su segundo libro cuando es abusada.

Tanto a Michaela como a Arabella, persona y personaje, les pusieron una droga en la bebida durante una noche de diversión y las abusaron sexualmente en un estado de total indefensión.

En la búsqueda por convertir esa experiencia terrorífica en algo liberador, y siempre teniendo en cuenta que “el espectáculo es ficción”, Coel propone una historia “en gran parte ficticia pero inspirada en gran medida por las historias de personas reales” sobre el tema del consentimiento sexual en la vida contemporánea y el novedoso mundo de las aplicaciones de citas.

Todavía no he encontrado otra forma de escribir que no comience desde algo real, ya sea fuera de mí o sucediéndome”. Michaela Coel

En 12 episodios de media hora, la serie acompaña a Arabella no sólo en el horrendo momento en el que debe aceptar lo que le ha sucedido, que apenas recuerda y le viene a la memoria en forma de flashes, y empezar a lidiar con sus consecuencias, sino con el igualmente traumático proceso de la investigación policial.

La víctima tiene a su lado a una amiga y un amigo, Terry (Weruche Opia) y Kwame (Paapa Essiedu); ellos mismos con sus propias turbias vivencias.

Por otra parte, lo ocurrido la hará poner en tela de juicio el vínculo con quien creía que era una de sus amistades más cercanas, Simon (Aml Ameen), pero que en la noche de su abuso parece haber jugado un rol más sospechoso de lo que creía en un principio.

“El primer recuerdo que tengo de pensar, ‘esto es algo que quiero escribir’, fue estar dando mi primer testimonio de lo sucedido. Uno de mis muy buenos amigos estaba jugando Pokemon Go en la estación de policía mientras esperábamos al detective y recuerdo haber pensado: ‘Esto es realmente extraño. ¿Qué demonios está pasando?’”, rememoró Coel acerca del momento en el que supo que querría “documentar” su experiencia para poder “mirar hacia atrás e intentar forjar algún significado de un crimen sin sentido”.

Para Coel la serie se convirtió en un vehículo para entender y para darle una salida a todo el “dolor sin resolver” que acarreaba.

“Todavía no he encontrado otra forma de escribir que no comience desde algo real, ya sea fuera de mí o sucediéndome. No sé si estaría escribiendo este programa si no hubiera tenido esta experiencia personal”, confesó la artista de 32 años, y añadió que creía que “compartir con todos” lo que le pasa es la manera en que “esta generación” se comunica, tan habituada a volcar su intimidad en las redes sociales.

Coel reconoció que todo el proceso creativo la llevó fuera de su “zona de confort”, pero que eso es lo que le gusta como realizadora y que había sido “maravilloso” poder expresar su mirada sobre el tema, no tener que luchar con nadie más para que su “visión sea honrada”.

“Espero que eso inspire a las personas a seguir durmiendo bien por la noche. Se trata más de eso que de delincuentes. No se trata de violadores, se trata de las personas que han tenido estas experiencias, y ¿cómo vas a dormir mejor por la noche?”, concluyó.

Télam

Ficha técnica

Título original: I May Destroy You

Año: 2020

País: Reino Unido

Dirección: Michaela Coel

Guión: Michaela Coel

Reparto: Michaela Coel, Weruche Opia, Paapa Essiedu, Aml Ameen, Sarah Niles, Ann Akin, Harriet Webb, Ellie James, Franc Ashman, Karan Gill, Natalie Walter