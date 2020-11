ModoPandemia, campaña de alto impacto por el acuerdo porcino con China

A través de una campaña gráfica de alto impacto, la organización “Somos Miles” lleva adelante la cruzada en rechazo del Acuerdo Porcino con China, que prevé la instalación de 25 megafactorías en Argentina, “lo que generaría la muerte de más de 300 mil animales y consecuencias ambientales irreversibles”.





Para ello, Somos Miles creó los hashtags #NoAlAcuerdoPorcinoConChina, y dentro de esta movida, realizó la campaña “#ModoPandemia”, de la que participan Celeste Cid, Agustina Cherri, Fede Bal, Marcela Kloosterboer, Leo Montero, Federico Cyrulnik, Eleonora Wexler, Cacha, Srta Bimbo, Connie Isla, Mel Lezcano, Daisy May Queen y decenas de artistas.

Esta campaña publicitaria tiene el objetivo de “hacer evidente la relación entre dos realidades que pueden parecer diferentes, pero que no lo son, como es la producción de alimentos a través de megafactorías de animales y las enfermedades como el Covid-19, SARS, H1N1 y Ébola (entre otras) en los seres humanos”.

Según explicaron los organizadores en la web de la campaña, “hay múltiples estudios en donde se evidencian los efectos que este tipo de producción tiene en el sistema inmunológico de los animales y como consecuencia en el origen de nuevas enfermedades no solo en los animales, sino también de tipo zoonóticas de escala pandémica”.



Tomás Fonzi, en este caso con una referencia a los deportes.



Además, aseguraron que “China ya ha sacrificado a más de 250 millones de cerdos a causa de la Peste Porcina Africana que afectó a casi la totalidad de los cerdos que ellos ‘producen’. Es por esta razón que eligen mudar sus granjas porcinas a países como Argentina y de esa manera trasladar la posibilidad de la aparición de una pandemia en el país”.

Para generar un mayor impacto, la campaña emula afirmaciones que serían funcionales a la aprobación del acuerdo porcino, aunque su contenido en realidad sea negativo.

Por ejemplo, algunas de las frases son “Qué bueno no irme de vacaciones nunca más”, “Qué bueno no volver a abrazar a alguien nunca más”, “Qué bueno que mi hijo ya no pueda salir a jugar con sus amigos” o “Qué bueno que ya no voy a poder visitar nunca más a mi madre”.



Georgina Barbarrosa fue vinculada a las reuniones familiares.



En el sitio web de la campaña (http://somosmiles.org/modo-pandemia) también está disponible de forma gratuita el libro “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos”, un trabajo colectivo entre Soledad Barruti, Inti Bonomo, Rafael Colombo, Marcos Filardi, Guillermo Folguera, Maristella Svampa y Enrique Viale; que explica varios puntos del reclamo.

Además, se elevó una petición en la plataforma Change.org bajo el título “¡Paren el negocio con China para ser sus fabricantes de cerdos y de nuevas pandemias!”, que ya cuenta con más de 498 mil firmas y sigue aumentando de manera constante.