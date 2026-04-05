Duro golpe al narcotráfico en San Martín de los Andes: incautan casi 10 kilos de droga y cifras millonarias

En lo que representa el procedimiento más exitoso desde que la provincia asumió la competencia sobre el narcomenudeo, un allanamiento en San Martín de los Andes culminó con el hallazgo de 9,7 kilos de droga, más de 12 millones de pesos en efectivo, armas de guerra y municiones. El operativo, que comenzó como una investigación por robos, terminó desbaratando un punto logístico clave de comercialización de estupefacientes.



Un hallazgo sin precedentes para la Justicia provincial

El fiscal general José Gerez, quien se trasladó a la localidad cordillerana para coordinar las tareas, subrayó la relevancia de este resultado en el marco de la Ley Provincial 3488.

«Es el hallazgo de droga más importante que hemos realizado en cantidad desde que la provincia se hizo cargo de luchar contra el microtráfico de drogas», afirmó Gerez.

El funcionario destacó que este éxito es una prueba directa de la eficacia de la desfederalización de la lucha contra el narcomenudeo, puesta en marcha el 28 de febrero de 2025, la cual permitió a los fiscales y policías neuquinos intervenir directamente en estos delitos.

Del robo doméstico al gran cargamento de droga

La investigación, liderada por la fiscal del caso Inés Gerez, se originó tras una serie de robos en viviendas de la zona. Al irrumpir en un domicilio del barrio Las Rosas, los efectivos se encontraron con un botín que superaba ampliamente las expectativas.

En estupefacientes se secuetró alrededor de 9,5 kilos en su mayoría cocaína y una porción de marihuana.

También se encontró dinero en efectico por un total de $12 millones en pesos argentinos, 1.350 dólares y 50 mil pesos chilenos.

La policía logró detectar en el procedimiento la presencia de una pistola Glock con numeración limada y un revólver Taurus calibre 357, junto a 100 municiones de diversos calibres.

Un elemento clave, que da cuenta de la actividad narcocriminal, fue la presencia de una balanza de precisión, un posnet y elementos de fraccionamiento.

Además, se hallaron diversas herramientas vinculadas a los robos que dieron inicio a la causa, confirmando la conexión entre el delito contra la propiedad y el comercio de drogas.

El sospechoso se entregó ante la fiscalía

Tras el allanamiento realizado ayer por la tarde, el principal sospechoso se encontraba prófugo. Sin embargo, ante el avance de la investigación y el pedido de captura vigente, el hombre se entregó a última hora de la tarde en la sede del MPF en San Martín de los Andes, acompañado por su abogado defensor.

La fiscal Inés Gerez dispondrá en las próximas horas la audiencia para la formulación de cargos, para la cual tiene un plazo máximo de 48 horas.

El impacto de la Ley de Narcomenudeo

Este operativo marca un recorrido desde la adhesión a la Ley Nacional 26.052 para agilizar la respuesta judicial en el territorio. A 13 meses de su implementación, la estructura de fiscalías especializadas siguen procurando la erradicación de las denominadas «casas de droga» o como por muchos años se les conoció «kioscos narcos».