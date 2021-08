Mujeres cineastas de España cuestionan el premio a Johnny Depp en San Sebastián

La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) criticó el reconocimiento que el Festival de San Sebastián le otorgará a Johnny Depp, debido a los procesos legales por violencia de género que afronta el actor.

“Todavía está en pleno proceso. Nosotros creemos en la presunción de inocencia, pero parece que en algunos lugares se le ha condenado o por lo menos cuando él había dicho que ella (su exesposa y denunciante, la también actriz Amber Heard) había mentido, algunos tribunales han dicho que no. Simplemente lo que decimos es que no es el momento para que le den un premio, hasta no saber realmente qué es lo que ha ocurrido”, dijo la presidenta de CiMA, Cristina Andreu, citada por elDiario.es.

El reconocimiento llega en momentos en que la carrera de Depp sufre algunos reveses debido a las denuncias de violencia física por parte de Heard, como por ejemplo la decisión de los estudios Warner de separarlo de la nueva entrega de la saga "Animales fantásticos", en donde fue reemplazado por Mads Mikkelsen para encarnar a Gellert Grindelwald.

En ese contexto, en marzo pasado, el actor perdió una demanda por difamación contra el periódico británico The Sun, que lo había acusado de violento por sus supuestos ataques a Heard, luego de que la Justicia determinara que efectivamente había puesto en peligro la vida de su exesposa.

En tanto, se espera otro juicio similar en Virginia contra el periódico The Washington Post, por otro artículo que detalla los presuntos abusos y amenazas de muerte sufridos contra Heard.

Más allá de eso, Depp recibirá el premio otorgado por la organización del prestigioso festival de cine el próximo 22 de septiembre, en una ceremonia que se llevará a cabo antes de la proyección fuera de concurso del filme "La Hija", de Manuel Martín Cuenca.

“El premio Donostia es a toda una carrera, otra cosa sería que en una película protagonizada por él ganara el premio del jurado, ahí ya sería otra cosa. Pero a toda una trayectoria, en este momento, no nos parece que es lo más oportuno”, sostuvo Andreu.

A la hora de justificar el reconocimiento, la organización destacó la prolífica y brillante carrera del actor desde su irrupción en la pantalla en una de las películas de la saga de terror "Pesadilla", con títulos como "El joven manos de tijeras", "Ed Wood", "Sueños de Arizona", "Pánico y locura en Las Vegas", "Brasco", "Don Juan de Marco" y "Piratas del Caribe", entre tantos.

“Podíamos no haber dicho nada, pero cuando hemos firmado con el festival la carta de paridad en el cine nos parecía un poco de cobardes quedarnos calladas”, sentenció la cineasta.

Hasta el momento, los organizadores no brindaron precisiones si se tratará del único premio honorífico en esta edición.

Este reconocimiento a la trayectoria se comenzó a entregar en 1986, con Gregory Peck como primer galardonado, y el año pasado recayó sobre Viggo Mortensen.