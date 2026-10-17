Tensión en Francia: incendiaron el histórico ayuntamiento de Limoges durante una protesta por el costo de vida

Francia vivió este sábado una jornada de masivas protestas por el encarecimiento de la vida que derivó en graves incendios, saqueos y ataques contra edificios públicos en distintos puntos del país. El episodio más grave ocurrió en la ciudad de Limoges, donde manifestantes encapuchados incendiaron el histórico ayuntamiento, un edificio construido hace 143 años.

El reloj de la torre del Ayuntamiento de Limoges en Francia, edificio de 1876 y designado como monumento histórico en 1975.

El prefecto local, Maurice Barate, sostuvo que el edificio público quedó “prácticamente destruido” y calificó los daños como una “catástrofe para el patrimonio”. Según explicó el funcionario, un grupo rompió ventanas e ingresó al inmueble para iniciar el fuego tras incendiar un auto policial en la entrada. Las llamas destruyeron dos tercios de la fachada y provocaron el derrumbe de parte del techo sobre las plantas inferiores.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, informó 1.200 detenidos en todo el país y encabezó por la noche una célula de crisis junto a varios ministerios para coordinar la respuesta estatal. En paralelo, el presidente Emmanuel Macron se pronunció en sus redes sociales y aseguró que los responsables enfrentarán sanciones: “Quienes han destrozado, atacado prefecturas y comercios y saqueado incluso nuestros ayuntamientos, serán perseguidos y castigados”.

La convocatoria superó las estimaciones oficiales

La participación en las movilizaciones superó ampliamente los cálculos previstos por las autoridades. El secretario de Estado de Interior, Laurent Núñez, estimó que asistieron unas 550.000 personas en todo el territorio nacional, frente a las 150.000 proyectadas originalmente. Los organizadores de las marchas elevaron la cifra de concurrencia a 800.000 personas.

Núñez atribuyó los focos de violencia a “grupos de ultraizquierda y delincuentes oportunistas” que actuaron con “voluntad manifiesta” de atacar sedes gubernamentales. Además del ayuntamiento de Limoges, se registraron agresiones contra prefecturas, la municipalidad de Marsella y la oficina de turismo de Lyon, que también sufrió daños por el fuego.

El funcionario nacional señaló que algunas agrupaciones de extrema izquierda promovieron incitaciones a la violencia y cuestionó al dirigente de La Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon había tildado de “aberrante” el operativo policial y acusado al Ejecutivo de habilitar el caos. Núñez rechazó las declaraciones y argumentó que las fuerzas de seguridad resultaron indispensables para garantizar la realización de las marchas.

Saqueos y destrozos en los centros urbanos

Los establecimientos comerciales también sufrieron severos ataques durante la jornada. Se registraron saqueos e incidentes en París, Marsella, Estrasburgo, Ruán, Nantes, Rennes, Toulouse y Valence.

En la capital francesa, grupos violentos intentaron aproximarse al Palacio del Elíseo e hicieron colapsar sectores comerciales distantes del recorrido autorizado. Ante esa situación, la Policía movilizó a la unidad CRS 8, especializada en intervenciones contra la violencia urbana.

El alcalde socialista de París, Emmanuel Grégoire, advirtió sobre la gravedad de los destrozos en la vía pública. “Hay calles enteras metódicamente arrasadas”, denunció al detallar los daños en monumentos, comercios e infraestructura urbana. Desde el Ministerio del Interior anticiparon que la Fiscalía avanzará con nuevas detenciones en los próximos días mediante el análisis de las imágenes grabadas durante los disturbios.