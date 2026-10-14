Trump anunció una «exploración masiva» de petróleo, gas y minerales en Groenlandia pero la isla salió a desmentirlo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que comenzará una exploración “masiva” de petróleo, gas y minerales en Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca. Sin embargo, las autoridades locales rechazaron que exista un plan de esa magnitud y advirtieron que los trabajos actuales están lejos de una explotación a gran escala.

En una publicación en su red social Truth Social, Trump afirmó que: “¡La exploración masiva de petróleo, gas y minerales está a punto de comenzar en nuestra nueva y hermosa Groenlandia!”. El mandatario también sostuvo que “la cantidad de petróleo fácilmente accesible es mucho mayor que la de casi cualquier otro territorio en el mundo”.

Groenlandia respondió a Trump y cuestionó el alcance de la exploración de petróleo y gas

Pese al anuncio, Trump no presentó estimaciones de reservas, plazos ni detalles concretos sobre las supuestas operaciones. El viceministro de Minería de Groenlandia, Jørgen Hammeken-Holm, reconoció que hay actividad de empresas estadounidenses, pero descartó que se trate de una campaña de exploración de gran escala.

“Estamos muy lejos de una exploración ‘gigantesca’”, declaró el funcionario a CNN. También explicó que existen proyectos de menor envergadura en marcha, aunque podrían pasar años antes de que comiencen a funcionar.

La explotación de recursos naturales en la isla presenta dificultades por sus condiciones geográficas y la falta de infraestructura. Muchos yacimientos están en zonas remotas del Ártico, con temperaturas extremas y grandes distancias respecto de los centros de abastecimiento.

El hielo y la falta de infraestructura complican la extracción de recursos en Groenlandia

Alrededor del 80% de Groenlandia está cubierto de hielo, con una capa que alcanza aproximadamente 1,6 kilómetros de espesor en algunas zonas. Estas condiciones elevan los costos y dificultan tanto las tareas de exploración como el eventual desarrollo de proyectos petroleros y gasíferos.

El anuncio de Trump también incluyó referencias a la seguridad militar de Estados Unidos. El mandatario afirmó que cualquier ataque futuro contra su país tendría que pasar por Groenlandia, donde las fuerzas estadounidenses podrían derribar drones, misiles y otros tipos de armamento.

La declaración se produjo después de meses de presiones de Washington para obtener el control de la isla, que pertenece al Reino de Dinamarca y tiene una ubicación estratégica en el Ártico. Trump llegó a plantear la posibilidad de adquirir el territorio y no descartó recurrir a medidas económicas o militares.

El acuerdo militar entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia tras las amenazas de Trump

En septiembre, Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia firmaron un acuerdo de seguridad destinado a reducir las tensiones generadas por las amenazas de anexión. El entendimiento reconoce la soberanía danesa y el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación, aunque contempla una ampliación de la cooperación militar estadounidense.

El pacto introduce modificaciones en el marco de un tratado de 1951 que permite a Estados Unidos desplegar tropas en la isla como parte de la defensa de la OTAN. También contempla la cooperación en materia de minerales y el desarrollo económico, sin establecer de manera explícita planes de explotación petrolera o gasífera.