Emergencia en Nueva York: feroces lluvias inundan calles y rutas

Un diluvio inundó el área metropolitana de Nueva York durante la hora pico del viernes, causando el cierre de partes del sistema de metro de la ciudad, inundando calles y carreteras y retrasando vuelos en el aeropuerto de La Guardia.



Hasta 130 milímetros de lluvia cayeron en algunas zonas durante la noche, y se esperaban hasta 180 milímetros más a lo largo del día, dijo el viernes por la mañana la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul.



A mediodía, a pesar de que había dejado de llover, el alcalde Eric Adams instó a la población a permanecer en casa si les era posible.

🚨 BREAKING – New York City has issued a state of Emergency due to heavy flooding#NY #Newyork #Newyorkflood #NYC #Newyorkflooding pic.twitter.com/jq7wL6CS0C