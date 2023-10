Israel y Gaza en guerra tras ofensiva sorpresa de Hamás

Israel y Gaza están de nuevo en guerra, tras el lanzamiento este sábado de una ofensiva sorpresa del grupo islamista palestino Hamás, que disparó miles de cohetes e infiltró a combatientes por tierra, mar y aire, con un saldo por el momento de más de 20 muertos.



«Estamos en guerra», declaró el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al tiempo que ordenaba «una amplia movilización» de reservistas.

«El enemigo pagará un precio sin precedentes», prometió el mandatario en un mensaje de video, en el que reconoció que Hamás, que gobierna el enclave, lanzó «un ataque sorpresa criminal».

El repunte de violencia se inició con una andanada de cohetes lanzados desde varios puntos de la Franja de Gaza a partir de las 06H30 (03H30 GMT) de este sábado. El brazo armado de Hamás reivindicó el ataque y aseguró que se lanzaron miles de proyectiles.

Since this morning, the State of Israel has been at war. Our first objective is to clear out the hostile forces that infiltrated our territory and restore the security and quiet to the communities that have been attacked.



The second objective, at the same time, is to exact an… pic.twitter.com/MzKs7tfv4M