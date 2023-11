Rusia y su secreto mejor guardado: los muertos en combate

www.elarchivo.com/Sitio de investigación

El cuerpo de un soldado ruso yace cerca de un tanque destruido por artillería ucraniana (Photo by Sergey BOBOK / AFP)

Frente al estruendoso silencio de Rusia, un análisis comparativo realizado por nuestros especialistas en base a los tres informes más fiables hasta el momento arroja datos espeluznantes.

El gobierno ruso no da cifras de soldados caídos desde hace meses. Los medios de información recurren a redes sociales, en medios locales o regionales, e incluso hacen proyecciones en base a los reportes de presupuestos militares que se publican en las páginas web oficiales del gobierno. Son por ahora la única forma de estimar la cantidad de heridos y de muertos que ha sufrido Rusia en su invasión a gran escala a Ucrania.

Si bien no hay certezas, podemos seguir algunas pistas que arrojan cifras interesantes. Haremos un análisis de medios rusos. Es decir, no utilizaremos medios de información ni ucranianos ni occidentales. No pretendemos llegar a cifras exactas, pero sí alcanzaremos números bastante aproximados a la realidad sobre cuántos rusos han muerto y cuántos han resultado heridos hasta ahora.

Ante la gran disparidad y variedad de fuentes comenzaremos por lo más conocido, lo más preciso. La información aportada por Media Zona que cuenta con una vasta red de voluntarios que rastrillan las redes sociales y visitan los cementerios de Rusia. Esta gran red recopila y concentra todos los posteos de las redes sociales sobre soldados muertos o heridos. Sus voluntarios en terreno contabilizan las nuevas lápidas de los cementerios. Y una vez al mes, realizan un informe.

Los datos sobre soldados muertos en Media Zona son siempre confirmados. Es decir, producto del resultado de sus escudriñamientos. No son estimaciones.

Bajas rusas en Ucrania

Al menos 32.656 muertes militares confirmadas entre el 24 de febrero de 2022 y el 19 de septiembre de 2023. Estos números no son la cantidad de bajas totales. Son las que un medio independiente pudo confirmar y contar.

El ranking de regiones con más soldado muertos lo encabezan:

• Kubán: 1.247

• Ekaterimburgo: 1.141

• Bashkiria: 1.035

Vemos que, en el caso de Moscú, que tiene una alta densidad de población, sólo registra 322 muertos.

Más escandaloso son los datos que llegan desde Chechenia. Si prestamos atención a la propaganda del Kremlin y del mismo mandamás local Ramzán Kadyrov que proclama haber enviado miles y miles de soldados a pelear a Ucrania, sólo registra una cifra de 218 muertos.

Según el análisis, han muerto en lo que va de la invasión rusa 301 oficiales rusos de alto rango. Aunque estos números (según fuentes ucranianas) han aumentado después del ataque a Sebastopol. La edad promedio de las bajas rusas va desde los 30 hasta los 35 años. Aunque como dato particular desprendido de este estudio, hay 7 militares muertos cuyas edades iban de los 66 a los 68 años.

Ahora, cruzando este análisis que arroja 32.656 bajas confirmadas con otro estudio que hizo Media Zona, en colaboración conjunta con Meduza, empiezan a aparecer las primeras diferencias. Ambos organismos estudiaron los datos de “mortalidad” que publicó el Rosstat (que es el equivalente al INDEC de Argentina). Según este informe, ya en el mes de mayo de este año se hablaba de 47.000 soldados muertos menores de 50 años. También hablaba de 120.000 entre muertos y heridos irrecuperables para volver al frente. Estos datos al ser del mes de mayo, ya son obsoletos al día de hoy.

Así llegamos al informe final que hemos incorporado al análisis: el del sitio Verstka, cuyos datos arrojados dejan muy atrás a los de las investigaciones anteriores. Si bien estos análisis se basan en estimaciones e inferencias, toman como base información publicada en sitios oficiales rusos. Por ejemplo, no hay información del Ministerio de Defensa, pero el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Rusia hizo una solicitud de compra de formularios. En ese detalle de compra se solicitaban 230.000 (doscientos treinta mil) certificados para familiares de soldados de guerra fallecidos. Este pedido estaba acompañado de 750.035 certificados para veteranos de guerra. Anterior a esta compra de formularios, en el mes de mayo del corriente 2023, se ejecutó un contrato por un presupuesto de 14 millones de rublos para la impresión de documentos varios:

95.907 certificados de veteranos de guerra.

23.716 certificados de familiar de fallecido en combate.

En el mes de julio del 2022 el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Rusia solicitó 82.840 certificados de veterano de guerra y 5.777 certificados de familiar de fallecido en combate. El presupuesto total fue de 9,8 millones de rublos.

Si consideramos que todas estas cifras oficiales provienen de organismos oficiales del gobierno ruso, estamos en condiciones de estimar que las bajas de Rusia por la invasión a Ucrania alcanzan los 259.493 militares muertos. Y los veteranos de guerra heridos y no en condiciones de reinsertarse a las fuerzas armadas alcanzan los 936.052.

No podemos decir que estos números sean exactos porque es cierto que si un ministerio encarga formularios, siempre solicita una cantidad mayor de lo que necesitará para estar cubierto. Pero si estos números fueran ciertos, coincidiría con las cifras oficiales que aporta Ucrania de bajas rusas.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han eliminado a unos 278.570 soldados rusos del 24 de febrero de 2022 al 1 de octubre de 2023.

“Las Fuerzas Armadas de Ucrania también destruyeron 4.702 (+11) tanques, 8.991 (+7) vehículos blindados de combate, 6.477 (+30) sistemas de artillería, 798 (+2) lanzacohetes múltiples, 537 (+0) unidades de defensa aérea, 315 (+0) aviones, 316 (+0) helicópteros, 5.043 (+37) drones tácticos y operativos, 1.529 (+0) misiles de crucero, 20 (+0) buques/lanchas, 1 (+0) submarinos, 8.883 (+29) vehículos de motor/camiones cisterna, 933 (+1) unidades de equipo especial”, al día de su publicación.

Es muy probable que estas cifras de fuente ucraniana estén algo infladas por efectos de propaganda. Pero lo que sí es verdad, es que el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social de Rusia cada vez solicita más certificados. Y si los pide es porque los usa.

¿Cuánto vive un soldado ruso peleando en Ucrania?

Si se toma en cuenta “los movilizados” en el plazo de un año, se llega a la conclusión que la esperanza de vida es de un máximo de 5 meses. Y la mayoría de los que mueren tienen entre 30 y 45 años.

La noche más trágica de los movilizados al ejército ruso fue la noche del 1 de enero de 2023 cuando el ejército ucraniano atacó el cuartel de Makyvka y en el que murieron 139 soldados que venían de la región de Samara.