Presión de Trump a su ministro de Justicia para que cierre el Rusiagate

Sin ningún tipo de pudor, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reclamó públicamente ayer a su ministro de Justicia que ponga fin a la investigación de una fiscalía especial sobre la denunciada injerencia de Rusia en las elecciones de 2016, el “Rusiagate”, que una vez más calificó como “una cacería de brujas”.

“Es una situación terrible y (el ministro) Jeff Sessions debería interrumpir esta cacería de brujas ahora mismo, antes que manche aún más a nuestro país”, expresó Trump en Twitter, en referencia a la investigación que conduce el fiscal especial Robert Mueller.

Esta investigación busca determinar el alcance de la injerencia rusa en las elecciones de 2016 y si existió algún tipo de acuerdo entre funcionarios rusos y el comité de campaña de Trump.

En una secuencia de mensajes, Trump atacó a Sessions, a Mueller, a sus agentes que forman el equipo investigador y también el proceso judicial contra el abogado Paul Manafort, quien en 2016 condujo brevemente su campaña electoral y ahora está acusado por fraude fiscal y bancario.

“La colusión de Rusia con la campaña de Trump, una de las más exitosas de la historia, en un ENGAÑO, aseguró el mandatario en su cuenta de Twitter.

Trump ya había presionado a Sessions por haberse recusado de controlar la investigación sobre el alegado papel de Rusia en las elecciones, pero el mensaje de este miércoles sugiere la intervención directa del ministro para el despido de Mueller.

En sus mensajes de ayer, Trump recordó el caso de un agente del FBI y miembro del equipo investigador de Mueller que había enviado un mensaje a su novia durante las elecciones afirmando que impedirían el triunfo del magnate. Para la Casa Blanca, el caso de ese agente confirma que la investigación de Mueller no pasa de ser una “cacería de brujas”.

La injerencia rusia en las elecciones de 2016 se metió en la agenda del encuentro que Trump mantuvo con Vladimir Putin. Putin, dijo Trump, le aseguró “que no es Rusia. Diré lo siguiente: No veo ninguna razón para que lo fuera”. Más tarde, Trump dio marcha atrás y afirmó que en realidad quiso decir que no había razón para que NO fuera Rusia la responsable por la injerencia.

La diatriba de Trump de esta jornada ocurre un día después que el abogado Paul Manafort, quien se desempeñó brevemente como jefe de su campaña en 2016, fuera acusado formalmente en los tribunales por fraude bancario y fiscal.